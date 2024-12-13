application de génération de vidéos pour la Création Instantanée de Vidéos AI

Transformez vos scripts en vidéos professionnelles et engageantes instantanément grâce à des capacités avancées de conversion de texte en vidéo.

Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux marketeurs des réseaux sociaux, démontrant le processus sans effort de transformation d'un script marketing en une publicité convaincante "Générateur de Vidéo AI". Cette vidéo doit présenter un style visuel rapide et percutant avec une musique de fond entraînante et une "Génération de voix off" professionnelle narrant la simplicité de la "Conversion de texte en vidéo à partir d'un script" en utilisant les capacités de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment démystifier des services ou produits complexes. Adoptez une esthétique visuelle propre et moderne, accompagnée d'une voix "Avatars AI" amicale et claire, pour présenter des informations concises. Mettez en avant la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen pour apporter une touche engageante et humaine à vos "Vidéos explicatives", simplifiant les détails techniques pour votre audience.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo authentique de style "Publicités UGC" de 60 secondes pour les marques de commerce électronique, capturant l'enthousiasme authentique d'une critique de produit. Le style visuel doit être lumineux et généré par l'utilisateur, complété par une "Génération de voix off" enthousiaste et des "Sous-titres/légendes" clairs pour maximiser l'accessibilité. Utilisez la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir que le message de vos "Vidéos UGC" soit efficacement transmis, même sans son.
Exemple de Prompt 3
Concevez une bande-annonce courte de 30 secondes pour "Films AI" destinée aux cinéastes en herbe, démontrant le potentiel créatif de la "Génération de vidéo AI". La vidéo doit adopter un style visuel et audio cinématographique et dramatique, en utilisant la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour des visuels époustouflants et une musique de fond évocatrice. Montrez comment les "Modèles & scènes" peuvent lancer des concepts de "Films AI" imaginatifs avec facilité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne une application de génération de vidéos

Transformez sans effort vos idées en histoires visuelles captivantes. Notre application intuitive de génération de vidéos vous guide à chaque étape pour produire des vidéos AI de qualité professionnelle avec facilité.

1
Step 1
Créez votre contenu
Commencez par créer votre contenu, qu'il s'agisse d'un script détaillé ou de simples points à puce. Utilisez notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie à vos idées.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou message. Nos avatars AI offrent une présence à l'écran professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez un audio engageant
Améliorez votre vidéo avec un audio de haute qualité en utilisant notre Génération de voix off. Sélectionnez parmi diverses voix pour correspondre à votre ton souhaité.
4
Step 4
Exportez votre vidéo finale
Une fois satisfait, exportez votre vidéo complète. Notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect garantit que vos vidéos AI sont prêtes pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Réalisez des témoignages vidéo percutants et des histoires de réussite pour renforcer la confiance et démontrer efficacement la valeur de votre produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour les projets créatifs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier la génération de vidéos AI en transformant un script en visuels captivants. Notre plateforme offre une expérience de conversion de texte en vidéo fluide, parfaite pour créer des Vidéos explicatives dynamiques et des vidéos UGC engageantes de manière efficace.

HeyGen peut-il transformer du texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes ?

Absolument, HeyGen excelle à transformer votre script en vidéos AI de haute qualité en utilisant des avatars AI avancés. Notre fonctionnalité innovante de conversion de texte en vidéo donne vie à vos concepts avec des porte-paroles professionnels, rendant la génération de vidéos AI accessible à tous.

Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour personnaliser l'apparence des vidéos et les voix off ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu, vous permettant de personnaliser les vidéos AI avec des marques, logos et schémas de couleurs personnalisés. Utilisez notre puissant Générateur de voix off pour choisir parmi diverses voix ou même créer un clonage de voix AI personnalisé pour correspondre parfaitement à votre ton et musique souhaités pour des résultats professionnels.

HeyGen est-il adapté pour créer divers types de vidéos AI, comme du contenu explicatif et des publicités sur les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est un Générateur de Vidéos AI polyvalent conçu pour une large gamme d'applications créatives, y compris des Vidéos explicatives percutantes et des Publicités UGC captivantes. Avec notre application intuitive de génération de vidéos, vous pouvez facilement convertir des Images en Vidéo ou du Texte en Vidéo pour produire du contenu de haute qualité pour n'importe quelle plateforme.

