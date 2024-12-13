Générateur de Contenu de Tunnel Vidéo : Boostez les Conversions avec l'IA

Gagnez du temps et simplifiez la création de vidéos pour des tunnels à haute conversion en utilisant des avatars IA.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les créateurs de contenu occupés, montrant comment ils peuvent instantanément transformer un simple script vidéo en vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide et inspirant, avec une musique de fond entraînante, démontrant la puissance fluide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour gagner du temps.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez un récit convaincant de 45 secondes pour les agences de marketing, illustrant la création de publicités vidéo à fort taux de conversion. Mettez en avant une esthétique visuelle sophistiquée et moderne avec une génération de voix off confiante, soulignant comment les avatars IA réalistes de HeyGen peuvent considérablement augmenter les taux de conversion dans une stratégie de générateur de contenu de tunnel vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes à la fois instructive et engageante destinée aux marketeurs B2B, expliquant les avantages d'intégrer la vidéo dans une stratégie de tunnel complet. Le style visuel doit être épuré et professionnel avec des infographies claires et une voix off autoritaire, mettant en avant l'utilisation de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour créer un contenu de génération de leads soigné.
Exemple de Prompt 3
Générez une présentation produit concise de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment HeyGen simplifie la création de vidéos marketing professionnelles. Le style visuel doit être lumineux et convivial avec un texte clair à l'écran, se concentrant sur la facilité d'ajouter des sous-titres automatiques à toute vidéo générée à l'aide des modèles alimentés par l'IA de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Contenu de Tunnel Vidéo

Générez facilement un contenu vidéo à fort impact pour construire des tunnels à haute conversion qui capturent des leads et stimulent l'engagement à toutes les étapes.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger ou coller votre "script vidéo". La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen transforme votre texte en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'"avatars IA" pour représenter visuellement votre message et engager efficacement votre audience.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et des Améliorations
Améliorez l'accessibilité et l'engagement en générant et en ajoutant facilement des "sous-titres" à votre contenu vidéo.
4
Step 4
Exportez pour des Tunnels à Haute Conversion
Préparez votre vidéo en ajustant son format d'image et en l'exportant, prête à alimenter vos "tunnels à haute conversion" et maximiser la génération de leads.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Transformez les histoires de réussite client en vidéos IA captivantes, renforçant la confiance et augmentant considérablement les taux de conversion tout au long de votre tunnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu vidéo créatif ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu d'élever leur contenu vidéo créatif en exploitant les capacités avancées de générateur vidéo IA. Vous pouvez transformer vos idées en visuels captivants en utilisant des avatars IA et une fonctionnalité robuste de texte-à-vidéo, faisant de HeyGen un excellent générateur de contenu de tunnel vidéo. Cela simplifie la production, vous permettant de vous concentrer sur le développement de récits engageants.

HeyGen prend-il en charge la création de publicités vidéo à fort taux de conversion ?

Absolument. HeyGen est conçu pour aider les entreprises et les créateurs de contenu à produire des publicités vidéo à fort taux de conversion de manière efficace. Avec des modèles alimentés par l'IA et des contrôles de marque puissants, vous pouvez rapidement générer un contenu vidéo percutant optimisé pour la génération de leads et l'amélioration des taux de conversion.

Quels types d'avatars IA puis-je utiliser avec HeyGen ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes qui peuvent être personnalisés pour répondre à divers besoins créatifs et exigences de marque. Ces avatars sont parfaits pour délivrer votre script vidéo, les rendant idéaux pour les vidéos sur les réseaux sociaux ou les présentations professionnelles, et ils peuvent être combinés avec la génération de voix off pour un produit final soigné.

HeyGen est-il capable de générer des vidéos à partir de scripts textuels ?

Oui, HeyGen offre une fonctionnalité puissante de texte-à-vidéo, vous permettant de transformer n'importe quel script vidéo écrit en une vidéo dynamique avec facilité. Cette capacité inclut la génération automatique de voix off et l'option d'ajouter des sous-titres, simplifiant considérablement le processus de production vidéo.

