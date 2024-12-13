Créateur de Brochures Vidéo : Créez des Brochures Numériques Engagantes
Générez des mailings vidéo convaincants avec génération de voix off professionnelle pour un impact maximal.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les équipes de vente et les chefs de produit, mettant en avant la création rapide de contenu. Adoptez un style visuel rapide et engageant avec divers avatars AI réalistes présentant les caractéristiques du produit. Une voix off AI énergique, générée à partir d'un script concis, soulignera la rapidité et l'efficacité du générateur de brochures vidéo AI utilisant les capacités de texte-à-vidéo à partir de script.
Développez une vidéo explicative sophistiquée de 90 secondes pour les spécialistes de l'image de marque d'entreprise et les agences de marketing, axée sur la personnalisation professionnelle. Le style visuel et audio doit être soigné et corporatif, démontrant la vaste sélection de modèles et de scènes et l'intégration fluide d'éléments de marque personnalisés, soutenue par une voix off AI professionnelle qui met en valeur la polyvalence de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen.
Concevez une vidéo tutorielle concise de 30 secondes pour les organisateurs d'événements et les distributeurs de contenu, illustrant la facilité de partage de la sortie en haute résolution. L'esthétique visuelle doit être moderne et efficace, en se concentrant sur la qualité finale de la vidéo et les diverses options de partage, tandis qu'une voix off AI claire et informative explique à quel point il est facile de télécharger et de partager la brochure vidéo terminée, en soulignant l'utilité du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Brochures Vidéo Promotionnelles Dynamiques.
Produisez rapidement des brochures vidéo numériques promotionnelles captivantes avec AI, parfaites pour les lancements de produits et les campagnes marketing.
Partagez des Brochures Vidéo Numériques Engagantes en Ligne.
Générez des brochures vidéo numériques qui arrêtent le défilement, conçues pour les réseaux sociaux, améliorant votre présence en ligne et votre portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour créer des brochures vidéo réalistes ?
HeyGen utilise une AI avancée pour générer des voix off AI professionnelles et des avatars AI réalistes, transformant les scripts en brochures vidéo engageantes. Cette narration visuelle automatisée assure une présentation de haute qualité avec un minimum d'effort.
Quels outils de conception personnalisables sont disponibles pour les brochures vidéo HeyGen ?
HeyGen propose un éditeur intuitif avec des outils d'édition par glisser-déposer, des modèles dynamiques et une intégration de kit de marque. Cela permet aux utilisateurs de créer des conceptions personnalisées et de personnaliser efficacement leur marque au sein de leur brochure vidéo numérique.
Les brochures vidéo HeyGen peuvent-elles inclure des éléments interactifs et une personnalisation de marque ?
Oui, HeyGen permet l'intégration d'éléments de marque personnalisés et d'éléments interactifs tels que des superpositions d'appel à l'action. Cela améliore l'engagement et permet une personnalisation rapide des vidéos pour les équipes marketing et de vente.
Quelles sont les capacités d'exportation et de partage pour les brochures vidéo HeyGen ?
HeyGen offre des options pour une sortie en haute résolution, permettant aux utilisateurs de télécharger et de partager facilement leurs brochures vidéo numériques. Cela garantit une qualité optimale pour la publicité vidéo en ligne et un marketing produit efficace.