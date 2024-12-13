Absolument. HeyGen offre un moyen efficace pour les cliniques de créer du contenu engageant pour les réseaux sociaux en utilisant des modèles de vidéos personnalisables et une vaste bibliothèque de médias. Les animations de texte dynamiques et la possibilité d'ajouter des paramètres de clinique garantissent que vos vidéos se démarquent, aidant à augmenter le trafic et à encourager les partages sociaux pour votre marque.