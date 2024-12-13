Votre Créateur et Éditeur de Vidéos Verticales Ultime
Créez facilement des vidéos verticales captivantes pour les plateformes sociales. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script simplifie votre création de contenu.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo nette de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'un "générateur de vidéos verticales AI" mais manquent de temps. Montrez une démonstration visuelle propre et professionnelle de la transformation de texte en vidéo verticale captivante, en utilisant des "avatars AI" et la "conversion de texte en vidéo à partir de script" pour rendre le processus incroyablement "facile à utiliser", avec une voix explicative et confiante.
Développez un récit personnel de 60 secondes destiné aux individus désireux de partager leurs histoires sur les "réseaux sociaux" via des "vidéos verticales". Cette vidéo doit adopter un style visuel cinématographique et authentique avec une musique de fond chaleureuse, en se concentrant sur la façon dont les "Sous-titres/légendes" et la "Bibliothèque de médias/support de stock" peuvent améliorer la narration, permettant aux utilisateurs d'"ajouter du texte" et de l'émotion sans effort.
Créez un tutoriel moderne et rapide de 15 secondes sur l'"éditeur de vidéos verticales en ligne" pour les marketeurs pressés, montrant à quelle vitesse on peut réutiliser du contenu pour les plateformes sociales. Le style visuel doit être épuré et riche en graphiques, accompagné d'une musique énergique, mettant l'accent sur le "redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect" et les divers "Modèles & scènes" pour simplifier la création de contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produisez rapidement des vidéos sociales verticales engageantes.
Transformez des idées en vidéos verticales captivantes pour des plateformes comme Instagram Reels, augmentant l'interaction avec l'audience.
Créez des publicités vidéo verticales performantes.
Développez rapidement des publicités vidéo verticales efficaces pour capter l'attention et stimuler les conversions sur mobile.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets créatifs de vidéos verticales ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos verticales captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux comme Instagram Reels. Profitez de nos divers modèles de vidéos, outils alimentés par l'AI, et une vaste bibliothèque de médias pour donner vie à votre vision créative dans le format optimal 9:16.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un éditeur de vidéos verticales facile à utiliser ?
HeyGen est conçu comme un éditeur de vidéos verticales en ligne intuitif, avec une interface de glisser-déposer conviviale. Cela rend simple la création de vidéos verticales époustouflantes, même si vous êtes novice en montage vidéo.
HeyGen utilise-t-il l'AI pour générer du contenu vidéo vertical ?
Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos verticales AI avancé qui utilise l'intelligence artificielle pour simplifier votre création de contenu. Vous pouvez transformer du texte en vidéos captivantes, générer des voix off à son humain, et ajouter automatiquement des sous-titres pour des vidéos verticales soignées.
Comment puis-je optimiser mes vidéos verticales pour les réseaux sociaux avec HeyGen ?
HeyGen vous aide à optimiser vos vidéos verticales pour les réseaux sociaux en s'assurant qu'elles sont au format parfait 9:16 pour des plateformes comme Instagram Reels. Vous pouvez également ajouter des sous-titres engageants et appliquer des contrôles de marque pour maintenir une présence cohérente sur vos canaux.