Générateur de Vidéos Verticales : Créez des Shorts & Reels Engagés

Créez des vidéos verticales époustouflantes pour les réseaux sociaux en quelques minutes, en exploitant la vaste bibliothèque de médias de HeyGen pour un contenu captivant.

Créez une vidéo verticale vibrante de 30 secondes pour les créateurs de contenu TikTok en herbe, démontrant une astuce rapide pour du contenu viral. Utilisez un style visuel dynamique avec de la musique de fond tendance et des transitions percutantes, en mettant en avant comment la fonctionnalité 'Modèles & scènes' de HeyGen peut rapidement produire des courts-métrages engageants. Une 'Génération de voix off' entraînante doit guider les spectateurs à travers les étapes, attirant ceux qui cherchent à améliorer leur 'création de contenu' sur les plateformes de médias sociaux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo élégante de 45 secondes pour Instagram Reels ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, montrant comment élever leur présence de marque. Employez un style visuel propre et professionnel avec un 'Soutien de bibliothèque de médias/stock' de haute qualité et un 'Avatar AI' amical présentant les avantages clés. La vidéo doit intégrer de manière transparente des 'Sous-titres/légendes' et démontrer HeyGen comme un puissant 'générateur de vidéos verticales' pour créer des histoires de marque soignées.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour les passionnés de technologie et les éducateurs, dévoilant le concept central des 'Voix off AI' dans la production vidéo moderne. Le style visuel doit être clair et moderne, utilisant des graphiques animés pour illustrer des idées complexes, accompagné d'une 'Génération de voix off' autoritaire mais accessible. Cette vidéo doit souligner la capacité de HeyGen à 'Convertir du texte en vidéo à partir d'un script' pour une création de contenu efficace et sa capacité à 'Redimensionner & exporter le format d'image' pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez un court-métrage inspirant de 15 secondes pour les créatifs indépendants et les conteurs, explorant les possibilités infinies de la 'Génération de scénarios personnalisés' avec l'AI. Le style visuel et audio doit être artistique et cinématographique, utilisant des visuels abstraits et une musique de fond évocatrice, culminant en un message puissant délivré par un 'Avatar AI' personnalisé. Ce prompt vise à enflammer l'imagination, montrant comment HeyGen aide à repousser les limites créatives pour la 'création de contenu'.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Verticales

Créez facilement des vidéos verticales époustouflantes pour les plateformes de médias sociaux comme TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Lancez votre création de contenu en choisissant parmi une riche bibliothèque de **modèles** préconçus, ou commencez de zéro. Les **modèles & scènes** diversifiés de HeyGen simplifient votre flux de travail pour les vidéos verticales.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez l'attrait de votre vidéo en intégrant des **légendes** pour l'accessibilité et l'impact. La fonctionnalité de **sous-titres/légendes** de HeyGen transcrit automatiquement et ajoute du texte à votre contenu vertical.
3
Step 3
Appliquez le Formatage Vertical
Assurez-vous que votre vidéo est parfaitement optimisée pour la visualisation mobile en la réglant au **format d'image 9:16** idéal. Notre fonctionnalité de **redimensionnement & exportation du format d'image** ajuste facilement votre contenu.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre projet et téléchargez votre vidéo verticale de haute qualité. HeyGen garantit des exportations **sans filigrane**, offrant une finition professionnelle prête à être partagée sur toute plateforme de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Vertical Inspirant

.

Développez des vidéos verticales puissantes et inspirantes pour connecter et inspirer votre audience sur les chaînes de médias sociaux populaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu vidéo vertical pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos verticales qui vous permet de créer des Reels Instagram captivants, des Shorts YouTube et des vidéos TikTok. Exploitez nos modèles conçus par des professionnels et les voix off AI pour générer facilement du contenu de haute qualité.

Puis-je facilement créer des vidéos verticales engageantes avec HeyGen sans compétences avancées en montage ?

Absolument. L'éditeur intuitif de HeyGen, facile à glisser-déposer, et ses capacités AI avancées simplifient le processus de création de vidéos verticales. Vous pouvez rapidement produire des vidéos verticales de qualité professionnelle parfaites pour toute plateforme de médias sociaux.

HeyGen permet-il de personnaliser les vidéos verticales avec l'identité unique de ma marque ?

Oui, HeyGen vous permet de maintenir une présence de marque cohérente. Utilisez nos fonctionnalités de kit de marque et de génération de scénarios personnalisés pour intégrer votre logo, vos couleurs et vos esthétiques spécifiques, garantissant que vos publicités vidéo verticales s'alignent parfaitement avec votre identité.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos verticales tendance ?

HeyGen propose une suite d'outils créatifs pour générer des vidéos verticales tendance. Explorez les visuels générés par AI, la musique de fond dynamique et une riche bibliothèque de médias stock pour faire ressortir vos vidéos verticales sur des plateformes comme TikTok et Instagram Reels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo