Créez une vidéo verticale vibrante de 30 secondes pour les créateurs de contenu TikTok en herbe, démontrant une astuce rapide pour du contenu viral. Utilisez un style visuel dynamique avec de la musique de fond tendance et des transitions percutantes, en mettant en avant comment la fonctionnalité 'Modèles & scènes' de HeyGen peut rapidement produire des courts-métrages engageants. Une 'Génération de voix off' entraînante doit guider les spectateurs à travers les étapes, attirant ceux qui cherchent à améliorer leur 'création de contenu' sur les plateformes de médias sociaux.

