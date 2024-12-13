Générateur de Vidéos Verticales : Créez des Shorts & Reels Engagés
Créez des vidéos verticales époustouflantes pour les réseaux sociaux en quelques minutes, en exploitant la vaste bibliothèque de médias de HeyGen pour un contenu captivant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo élégante de 45 secondes pour Instagram Reels ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, montrant comment élever leur présence de marque. Employez un style visuel propre et professionnel avec un 'Soutien de bibliothèque de médias/stock' de haute qualité et un 'Avatar AI' amical présentant les avantages clés. La vidéo doit intégrer de manière transparente des 'Sous-titres/légendes' et démontrer HeyGen comme un puissant 'générateur de vidéos verticales' pour créer des histoires de marque soignées.
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour les passionnés de technologie et les éducateurs, dévoilant le concept central des 'Voix off AI' dans la production vidéo moderne. Le style visuel doit être clair et moderne, utilisant des graphiques animés pour illustrer des idées complexes, accompagné d'une 'Génération de voix off' autoritaire mais accessible. Cette vidéo doit souligner la capacité de HeyGen à 'Convertir du texte en vidéo à partir d'un script' pour une création de contenu efficace et sa capacité à 'Redimensionner & exporter le format d'image' pour diverses plateformes.
Créez un court-métrage inspirant de 15 secondes pour les créatifs indépendants et les conteurs, explorant les possibilités infinies de la 'Génération de scénarios personnalisés' avec l'AI. Le style visuel et audio doit être artistique et cinématographique, utilisant des visuels abstraits et une musique de fond évocatrice, culminant en un message puissant délivré par un 'Avatar AI' personnalisé. Ce prompt vise à enflammer l'imagination, montrant comment HeyGen aide à repousser les limites créatives pour la 'création de contenu'.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos verticales captivantes et des clips optimisés pour des plateformes comme TikTok, Reels, et Shorts pour augmenter l'interaction avec votre audience.
Générez des Publicités Verticales à Fort Impact.
Concevez des publicités vidéo verticales convaincantes et à fort taux de conversion en quelques minutes pour atteindre efficacement les audiences mobiles et obtenir des résultats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu vidéo vertical pour les réseaux sociaux ?
HeyGen est un puissant générateur de vidéos verticales qui vous permet de créer des Reels Instagram captivants, des Shorts YouTube et des vidéos TikTok. Exploitez nos modèles conçus par des professionnels et les voix off AI pour générer facilement du contenu de haute qualité.
Puis-je facilement créer des vidéos verticales engageantes avec HeyGen sans compétences avancées en montage ?
Absolument. L'éditeur intuitif de HeyGen, facile à glisser-déposer, et ses capacités AI avancées simplifient le processus de création de vidéos verticales. Vous pouvez rapidement produire des vidéos verticales de qualité professionnelle parfaites pour toute plateforme de médias sociaux.
HeyGen permet-il de personnaliser les vidéos verticales avec l'identité unique de ma marque ?
Oui, HeyGen vous permet de maintenir une présence de marque cohérente. Utilisez nos fonctionnalités de kit de marque et de génération de scénarios personnalisés pour intégrer votre logo, vos couleurs et vos esthétiques spécifiques, garantissant que vos publicités vidéo verticales s'alignent parfaitement avec votre identité.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos verticales tendance ?
HeyGen propose une suite d'outils créatifs pour générer des vidéos verticales tendance. Explorez les visuels générés par AI, la musique de fond dynamique et une riche bibliothèque de médias stock pour faire ressortir vos vidéos verticales sur des plateformes comme TikTok et Instagram Reels.