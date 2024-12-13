Créateur de Vidéos Publicitaires Verticales : Créez des Publicités Engagantes Facilement
Concevez des publicités verticales époustouflantes pour TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts avec redimensionnement et exportation des formats.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une présentation engageante d'une minute pour les créateurs de contenu, mettant en avant comment HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos verticales AI, simplifiant la production de contenu tendance. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides et des palettes de couleurs vibrantes accompagnées d'une voix off énergique. Cette vidéo doit démontrer spécifiquement la puissance de l'utilisation des 'Modèles et scènes' pour créer rapidement du contenu captivant pour les plateformes de médias sociaux.
Produisez un segment instructif de 90 secondes destiné aux formateurs d'entreprise, illustrant comment créer des modules de formation accessibles à l'aide d'un éditeur de vidéos verticales. La présentation visuelle doit être claire, étape par étape, et accessible, accompagnée d'une voix off calme et autoritaire. Il est crucial de mettre en avant l'intégration fluide des 'Sous-titres/captions' pour garantir que le contenu soit universellement compris sur diverses plateformes de médias sociaux.
Imaginez une vidéo promotionnelle de 2 minutes ciblant les entreprises de commerce électronique, démontrant comment augmenter efficacement les démonstrations de produits en utilisant les capacités de HeyGen pour les vidéos verticales. L'esthétique visuelle doit être élégante et futuriste, utilisant des 'Avatars AI' professionnels pour présenter l'information avec une voix conversationnelle mais soignée. Ce prompt doit mettre en avant la capacité à générer des récits convaincants grâce à la 'Conversion de texte en vidéo à partir de script' pour un déploiement rapide de contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Accélérez la Création de Publicités.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires verticales performantes avec AI, simplifiant vos campagnes marketing pour un impact maximal.
Boostez l'Engagement sur les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et clips verticaux captivants adaptés pour TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts pour engager votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos verticales pour des plateformes comme TikTok ?
HeyGen rend la création de vidéos verticales facile en offrant un créateur de vidéos verticales dédié avec des formats optimisés pour des plateformes telles que TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts. Son interface intuitive et le redimensionnement des formats garantissent que votre contenu soit parfait sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux.
Quelles fonctionnalités AI sont disponibles dans l'éditeur de vidéos verticales de HeyGen ?
L'éditeur de vidéos verticales de HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI et la génération de voix off, pour simplifier votre processus créatif. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos verticales engageantes avec des sous-titres générés automatiquement, améliorant l'accessibilité et la portée.
Puis-je personnaliser les éléments de marque dans mes vidéos publicitaires verticales avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement les éléments de marque dans vos vidéos publicitaires verticales. Intégrez facilement votre logo et vos couleurs de marque préférées, assurant une représentation cohérente et professionnelle sur toutes vos plateformes de médias sociaux.
À quelle vitesse puis-je générer une vidéo verticale en utilisant les capacités de conversion de texte en vidéo de HeyGen ?
Avec les capacités de conversion de texte en vidéo de HeyGen, vous pouvez générer efficacement une vidéo verticale complète à partir d'un script en quelques minutes. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar AI et une voix, et le créateur de vidéos verticales AI de HeyGen produira un contenu de haute qualité prêt pour votre audience.