Créez des Vidéos Comparatives Engagantes avec Notre Créateur de Vidéos Versus

Concevez des vidéos comparatives dynamiques en utilisant des modèles tendance et des outils puissants alimentés par l'AI, en tirant parti de la génération de voix off de HeyGen pour un impact maximal.

Développez une vidéo de présentation technique de 90 secondes destinée aux professionnels de la technologie et aux développeurs, démontrant comment HeyGen fonctionne en tant que générateur vidéo AI avancé. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des superpositions de texte dynamiques et une voix off claire et articulée. Mettez en avant la puissance de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script en transformant un document technique complexe en visuels captivants, soulignant la précision des avatars AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative d'une minute pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs explorant les outils de création vidéo, en mettant l'accent sur HeyGen en tant que logiciel de montage vidéo puissant. Adoptez un style visuel engageant et lumineux avec un avatar AI amical présentant, démontrant la facilité d'utilisation avec des modèles et des scènes et la qualité de la génération de voix off pour simplifier la création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo didactique de 75 secondes ciblant les créateurs de contenu et les spécialistes de l'e-learning, illustrant l'impact des effets visuels et audio et des sous-titres. Le style visuel doit être moderne et percutant, intégrant de manière transparente des séquences de soutien de bibliothèque de médias/stock diversifiée, avec des sous-titres synchronisés pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel rapide de 45 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de tutoriels produits, montrant comment transformer efficacement des séquences brutes, similaires à la sortie d'un enregistreur d'écran, en contenu de médias sociaux soigné. Présentez un style visuel rapide et de type tutoriel avec du texte à l'écran, mettant en avant l'utilité du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations et la génération de voix off professionnelle pour une préparation multi-plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Versus

Créez facilement des vidéos comparatives captivantes avec l'AI, du script au montage final, en présentant deux points de vue distincts avec des visuels et des audios dynamiques.

1
Step 1
Créez Votre Script de Comparaison
Commencez par définir les deux sujets que vous souhaitez comparer. Saisissez votre script dans notre générateur vidéo AI, en détaillant les points clés pour chaque côté.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Voix
Sélectionnez des avatars AI pour représenter chaque côté de votre comparaison. Améliorez votre vidéo avec des voix off distinctes et des médias pertinents de notre vaste bibliothèque pour des effets visuels et audio.
3
Step 3
Organisez et Affinez Votre Narration
Utilisez la chronologie multi-couches pour séquencer efficacement vos points de comparaison. Ajoutez des sous-titres pour mettre en évidence les détails cruciaux et assurer la clarté pour votre public.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo versus terminée, exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect. Publiez directement sur les plateformes sociales pour engager votre public avec des comparaisons captivantes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation avec des Vidéos Comparatives AI

Améliorez les résultats d'apprentissage en créant des vidéos "versus" dynamiques qui comparent des concepts, des outils ou des scénarios pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la création vidéo professionnelle ?

HeyGen est un générateur vidéo AI avancé qui transforme les scripts en vidéos captivantes grâce à des outils puissants alimentés par l'AI. Il utilise des avatars AI sophistiqués et des capacités de conversion de texte en vidéo pour simplifier la production de contenu, rendant les logiciels de montage vidéo complexes obsolètes.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?

HeyGen propose des outils robustes alimentés par l'AI pour créer du contenu dynamique, intégrant de manière transparente des effets visuels et audio. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des sous-titres et tirer parti des modèles tendance pour produire des vidéos de haute qualité sans avoir besoin de logiciels de montage vidéo traditionnels.

Comment HeyGen peut-il optimiser mes vidéos pour différentes plateformes ?

HeyGen vous permet de préparer vos vidéos sans effort pour divers publics et plateformes. Avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des options d'exportation variées, vous pouvez publier sur les plateformes sociales et vous assurer que votre contenu est parfait partout.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création de texte en vidéo ?

Absolument. HeyGen est conçu pour être un générateur vidéo AI intuitif, rendant la création de texte en vidéo remarquablement simple. Vous pouvez transformer votre script en une vidéo soignée en quelques minutes, contournant les complexités souvent associées aux logiciels de montage vidéo traditionnels.

