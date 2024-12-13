Développez une vidéo convaincante d'une minute démontrant comment les gestionnaires de lieux et les équipes marketing des espaces événementiels peuvent créer efficacement un contenu époustouflant de "créateur de vidéos de présentation de lieux" sans tournage sur site, en utilisant la fonctionnalité "texte en vidéo à partir de script" de HeyGen. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des coupes dynamiques entre différents espaces virtuels, accompagné d'une musique de fond inspirante et d'une narration claire et concise soulignant la facilité de "génération de vidéos par IA".

