Créateur de Vidéos de Présentation de Lieux : Attirez Plus de Réservations

Éliminez le tournage sur site avec la génération de vidéos par IA. Utilisez le texte en vidéo à partir de script pour créer des vidéos promo d'événements captivantes qui attirent des réservations.

Développez une vidéo convaincante d'une minute démontrant comment les gestionnaires de lieux et les équipes marketing des espaces événementiels peuvent créer efficacement un contenu époustouflant de "créateur de vidéos de présentation de lieux" sans tournage sur site, en utilisant la fonctionnalité "texte en vidéo à partir de script" de HeyGen. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des coupes dynamiques entre différents espaces virtuels, accompagné d'une musique de fond inspirante et d'une narration claire et concise soulignant la facilité de "génération de vidéos par IA".

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing vibrante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux planificateurs d'événements, illustrant comment ils peuvent facilement attirer plus de réservations en personnalisant leur contenu promotionnel. La vidéo doit adopter un style visuel lumineux et engageant avec des graphismes modernes et une bande sonore entraînante, avec une voix off amicale expliquant l'utilité des "modèles et scènes" de HeyGen pour générer des "vidéos marketing" professionnelles pour leurs lieux.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide technique immersif de 90 secondes pour les organisateurs d'événements d'entreprise et les groupes d'hospitalité haut de gamme, mettant en avant les capacités avancées de HeyGen en tant qu'"outil de création vidéo" sophistiqué avec des contrôles de marque robustes. La présentation visuelle doit être sophistiquée et de haute fidélité, utilisant des "avatars IA" pour narrer des démonstrations de fonctionnalités complexes, accompagnée d'une voix autoritaire et d'effets sonores ambiants subtils qui transmettent le professionnalisme.
Exemple de Prompt 3
Concevez une "vidéo promo d'événement" rapide de 30 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les promoteurs d'événements, mettant en avant les moments clés d'un lieu fictif. La vidéo doit présenter un style visuel tendance et vibrant avec des coupes rapides, sur une musique populaire et énergique, et inclure des légendes concises et dynamiques pour l'engagement sur les plateformes. Démontrez comment la capacité de "redimensionnement et exportation des formats" de HeyGen facilite l'adaptation du contenu pour divers flux de réseaux sociaux.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo de Présentation de Lieu

Créez facilement des vidéos promo d'événements époustouflantes pour votre lieu, attirant plus de réservations avec la génération de vidéos par IA et des modèles personnalisables.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger votre script engageant. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script transforme votre texte en contenu vidéo dynamique, simplifiant votre processus créatif.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une large sélection de modèles personnalisables pour mettre en valeur efficacement votre lieu. Ceux-ci fournissent un point de départ professionnel pour votre création vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Propulsés par l'IA
Incorporez des avatars IA pour présenter les caractéristiques clés de votre lieu, ou générez une voix off convaincante pour articuler votre message de manière claire et professionnelle.
4
Step 4
Appliquez le Branding & Exportez
Finalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo et vos couleurs de marque. Exportez votre vidéo de haute qualité pour un partage fluide sur les réseaux sociaux afin d'attirer plus de réservations.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Lieux

Développez des vidéos IA engageantes pour présenter des événements réussis et des témoignages, renforçant la confiance et attirant de nouvelles réservations.

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos par IA pour le marketing ?

HeyGen permet aux utilisateurs de bénéficier de capacités avancées de génération de vidéos par IA, transformant le texte en vidéo à partir de votre script en contenu captivant. Cet outil de création vidéo propose des avatars IA réalistes, éliminant le besoin de tournage sur site et simplifiant considérablement votre processus de production de vidéos marketing.

Puis-je personnaliser ma vidéo de présentation de lieu avec des éléments de marque en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes et des modèles personnalisables, vous permettant d'intégrer parfaitement votre logo, vos couleurs de marque et votre message spécifique. Cela garantit que chaque vidéo de présentation de lieu et vidéo promo d'événement que vous créez s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités techniques font de HeyGen un outil de création vidéo efficace pour les entreprises ?

HeyGen propose une interface conviviale de glisser-déposer, prend en charge des exports de qualité 4K époustouflants et inclut des fonctionnalités puissantes comme le texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off. Ces aspects techniques permettent aux entreprises de produire des vidéos marketing professionnelles de manière efficace.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos promo d'événements de haute qualité et d'autres contenus marketing ?

Absolument. En tant que plateforme de génération de vidéos par IA de premier plan, HeyGen est idéal pour créer divers vidéos marketing, y compris des vidéos promo d'événements engageantes et des vidéos de présentation de lieux détaillées. Ses capacités, y compris les avatars IA et les modèles personnalisables, aident les entreprises à attirer plus de réservations grâce à un contenu professionnel.

