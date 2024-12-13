Créateur de Vidéos de Formation pour Fournisseurs : Création et Intégration Sans Effort
Générez des vidéos de qualité professionnelle pour l'intégration des fournisseurs afin d'augmenter la satisfaction, propulsées par les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation concise de 30 secondes destinée aux fournisseurs existants pour une mise à jour rapide des produits, avec un style visuel moderne et épuré et une voix off directe et claire. Cette vidéo de qualité professionnelle est générée sans effort en saisissant simplement un script, démontrant la puissance du texte-à-vidéo à partir d'un script pour des communications rapides.
Développez un tutoriel vidéo complet de 60 secondes destiné à un public mondial de fournisseurs, utilisant un style visuel diversifié et inclusif avec une voix off apaisante et explicative. Un avatar AI présente une documentation vidéo cruciale, tandis que les sous-titres/captions assurent l'accessibilité et la compréhension pour chaque spectateur, quelle que soit la langue.
Produisez une vidéo d'instruction dynamique de 45 secondes pour les équipes de formation et développement, mettant en avant comment créer des vidéos de formation avec facilité, présentée avec un style visuel vibrant et un style audio informatif. Cette vidéo démontre l'utilisation des modèles et scènes étendus et du support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement un contenu éducatif convaincant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation et l'Intégration des Fournisseurs.
Créez et distribuez sans effort un contenu de formation étendu à un réseau mondial de fournisseurs, accélérant leur préparation.
Améliorer l'Engagement de la Formation.
Exploitez l'AI pour produire des vidéos de formation captivantes et interactives qui améliorent considérablement la compréhension et la rétention des fournisseurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour les fournisseurs ?
HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo engageant pour la formation des fournisseurs en utilisant des avatars AI, des modèles professionnels et une bibliothèque de médias robuste, transformant les scripts en vidéos dynamiques et visuellement attrayantes. Cela rend la production de vidéos de formation de haute qualité sans effort.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour le contenu de formation ?
HeyGen utilise une AI avancée pour simplifier la création de vidéos de formation, vous permettant de générer des vidéos de qualité professionnelle à partir de scripts textuels avec des voix off AI réalistes et des sous-titres automatiques. Il simplifie le processus pour tout créateur de vidéos de formation afin de créer efficacement une documentation vidéo percutante.
Puis-je personnaliser les vidéos de formation des fournisseurs selon les normes de ma marque avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées directement dans vos vidéos de formation des fournisseurs. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'image et les normes professionnelles de votre entreprise.
HeyGen prend-il en charge divers éléments vidéo comme l'enregistrement d'écran ou les options multilingues pour la formation ?
Oui, HeyGen prend en charge les capacités d'enregistrement d'écran intégrées et offre des traductions AI et des sous-titres, rendant vos vidéos de formation accessibles et adaptables pour divers fournisseurs mondiaux. C'est une plateforme vidéo AI complète pour les équipes modernes de formation et développement.