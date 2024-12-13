Générateur de Vidéos de Formation pour Fournisseurs : Créez des Vidéos AI Rapidement
Transformez l'intégration des fournisseurs avec des vidéos de formation professionnelles alimentées par l'AI, en utilisant des avatars AI personnalisables pour un contenu engageant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes spécifiquement pour les fournisseurs existants, détaillant les dernières mises à jour de votre portail fournisseur. Adoptez un style visuel net et étape par étape avec une narration facile à comprendre, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer un contenu clair, et ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité dans ces vidéos essentielles de formation au Portail Fournisseur.
Développez une vidéo dynamique de 2 minutes destinée aux équipes L&D, montrant comment HeyGen peut simplifier la création de contenu de formation de haute qualité. Cette vidéo devrait présenter des visuels engageants et personnalisables tirés des modèles et scènes de HeyGen, avec diverses options de génération de voix off pour démontrer le support multilingue pour une base de fournisseurs mondiale.
Produisez une vidéo démonstrative de 45 secondes pour les équipes de gestion des fournisseurs internes, illustrant une nouvelle fonctionnalité de votre système interne. La vidéo devrait principalement utiliser des enregistrements d'écran précis avec des explications superposées, qui peuvent ensuite être optimisés en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour diverses plateformes, avec des sous-titres ajoutés pour plus de clarté dans la gestion des fournisseurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Formation des Fournisseurs à l'Échelle Mondiale.
Produisez de nombreux cours de formation efficacement pour intégrer et éduquer les fournisseurs à travers des emplacements géographiques diversifiés.
Améliorer l'Efficacité de la Formation des Fournisseurs.
Exploitez l'AI pour développer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui améliorent significativement la compréhension et la rétention des fournisseurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen crée-t-il des vidéos de formation AI efficacement ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et un moteur robuste de transformation de texte en vidéo pour transformer vos scripts en vidéos de formation AI engageantes avec une efficacité inégalée. Cette capacité puissante permet aux équipes L&D de produire rapidement du contenu de formation de haute qualité pour la gestion et l'intégration des fournisseurs.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation des fournisseurs avec des éléments de marque spécifiques ?
Absolument. HeyGen permet un contrôle complet de la marque, vous permettant d'incorporer facilement le logo de votre organisation, les couleurs de la marque et des éléments visuels uniques en utilisant des scènes de marque et des modèles personnalisables. Cela garantit que vos vidéos de formation pour fournisseurs s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour produire des formations détaillées sur le portail fournisseur ?
HeyGen fournit des fonctionnalités techniques essentielles comme l'enregistrement d'écran intégré, parfait pour démontrer des portails fournisseurs complexes ou des interfaces logicielles directement dans vos vidéos de formation. De plus, vous pouvez utiliser la voix off générée par AI pour une narration claire et inclure automatiquement des sous-titres pour améliorer la compréhension.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités d'accessibilité comme les sous-titres multilingues pour le contenu de formation ?
Oui, HeyGen est conçu avec l'accessibilité à l'esprit, offrant une génération automatique de sous-titres pour toutes les vidéos de formation AI. De plus, ses capacités multilingues vous permettent de créer des matériaux d'intégration des fournisseurs qui atteignent efficacement un public diversifié et mondial, garantissant une compréhension généralisée.