Créateur de Vidéo de Rapport Fournisseur : Libérez les Insights de Données Visuellement
Transformez des données complexes en vidéos de qualité professionnelle efficacement avec la puissante fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour l'intégration des nouveaux fournisseurs, avec un ton amical et instructif délivré par un avatar AI engageant dans une scène propre et de marque. Cette vidéo doit introduire la navigation essentielle du portail et les attentes, en utilisant les 'Avatars AI' et les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour créer une première impression cohérente et professionnelle.
Imaginez produire une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les clients potentiels, mettant en avant les avantages d'un nouveau produit avec des visuels dynamiques, une musique de fond entraînante et des 'Sous-titres/légendes' accrocheurs pour un engagement maximal. Votre script créatif peut être transformé en une pièce 'Texte en vidéo à partir d'un script' percutante, parfaite pour une consommation rapide et suscitant l'intérêt.
Créez une vidéo produit élégante de 50 secondes pour les entreprises de commerce électronique, ciblant les acheteurs en ligne, qui met visuellement en avant les caractéristiques clés avec des médias de haute qualité de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' et une 'Génération de voix off' persuasive. Assurez-vous que le style visuel est moderne et attrayant, en utilisant divers 'Modèles & scènes' pour mettre en valeur les avantages du produit de manière convaincante et professionnelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Améliorez l'apprentissage et la rétention pour l'intégration des fournisseurs et le contenu éducatif en utilisant l'AI.
Étendez la Production de Cours de Formation.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de cours de formation à un public mondial, en élargissant votre éducation des fournisseurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création vidéo ?
Les outils pilotés par l'AI de HeyGen simplifient la production vidéo, vous permettant de créer des vidéos de qualité professionnelle sans effort. Vous pouvez exploiter une large gamme d'Avatars AI et de modèles personnalisables pour transformer du texte en vidéo, accélérant considérablement votre flux de travail en tant que créateur de vidéos.
HeyGen prend-il en charge le contenu de marque pour les communications avec les fournisseurs ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de rapport fournisseur idéal. Vous pouvez créer des vidéos de formation pour le portail fournisseur et d'autres communications percutantes en utilisant des scènes de marque, des scripts personnalisables et vos propres contrôles de marque pour garantir une image cohérente et professionnelle pour tout le contenu d'intégration des fournisseurs.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?
HeyGen propose des outils puissants pilotés par l'AI pour une automatisation vidéo efficace, y compris une fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script fluide et une génération de voix off avancée. De plus, des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le montage vidéo flexible garantissent que votre produit final est soigné et accessible.
Puis-je personnaliser mes vidéos avec des visuels générés par AI dans HeyGen ?
Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue. Vous pouvez utiliser une sélection diversifiée d'Avatars AI et même intégrer des images générées par AI, ainsi que du contenu de la bibliothèque de médias, pour créer des récits visuels uniques et engageants qui complètent parfaitement vos scripts personnalisables.