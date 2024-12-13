Le Créateur Ultime de Vidéos d'Intégration des Fournisseurs pour l'Efficacité

Rationalisez votre intégration des fournisseurs avec la génération de vidéos automatisée, transformant sans effort les scripts en vidéos engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les fournisseurs existants afin de communiquer les mises à jour critiques des politiques et d'assurer la conformité. La vidéo doit adopter un style visuel direct et informatif, avec un texte clair à l'écran pour souligner les changements clés et une voix off professionnelle générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension des nouvelles réglementations, en faisant une plateforme automatisée efficace pour les 'Mises à jour instantanées' essentielles liées aux vidéos d'intégration.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes pour les fournisseurs sur la façon de soumettre des factures via le nouveau module de portail. La vidéo doit avoir un style visuel animé, étape par étape, avec des transitions engageantes et une voix AI amicale. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement cette vidéo de formation, démontrant comment une plateforme automatisée peut fournir des vidéos de formation efficaces en utilisant des modèles personnalisables pour des tâches spécifiques.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'annonce de 2 minutes pour tous les fournisseurs actifs, détaillant un nouvel avantage ou une nouvelle fonctionnalité significative dans leur programme de partenariat. Le style visuel doit être dynamique et engageant, incorporant des visuels de haute qualité et un récit AI généré inspirant. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir la narration visuelle avec des vidéos HD libres de droits pertinentes, exploitant efficacement la génération vidéo automatisée pour créer un message convaincant en tant que créateur de vidéos.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration des Fournisseurs

Rationalisez votre processus d'intégration des fournisseurs avec des vidéos engageantes et professionnelles créées sans effort.

Step 1
Créez du Contenu avec des Modèles Personnalisables
Lancez votre vidéo d'intégration des fournisseurs en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles personnalisables, fournissant une base professionnelle pour votre contenu.
Step 2
Ajoutez des Avatars AI pour l'Engagement
Améliorez l'engagement en incorporant des avatars AI qui peuvent présenter l'information clairement, rendant votre contenu d'intégration plus dynamique et personnalisé.
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo et Affinez l'Audio
Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour assurer la cohérence visuelle et renforcer votre identité de marque tout au long de la vidéo.
Step 4
Exportez et Partagez pour la Distribution
Finalisez votre vidéo d'intégration des fournisseurs en sélectionnant les options d'exportation et les ratios d'aspect préférés, puis partagez-la efficacement sur les plateformes souhaitées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Alignez les Fournisseurs avec la Vision de l'Entreprise

Utilisez des vidéos AI engageantes pour présenter des histoires de réussite client percutantes, aidant les nouveaux fournisseurs à comprendre la mission de l'entreprise et leur rôle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos en utilisant l'AI ?

HeyGen est une plateforme automatisée facile à utiliser qui exploite une AI avancée pour transformer les scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et une narration AI. Cette automatisation sans effort simplifie l'ensemble du processus de production vidéo de texte à vidéo, le rendant accessible à tous.

Puis-je personnaliser mes vidéos en utilisant la plateforme de HeyGen et des modèles personnalisables ?

Oui, HeyGen offre des options de personnalisation complètes et des contrôles de branding puissants pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, choisir les couleurs de votre marque et utiliser des modèles personnalisables dans l'éditeur vidéo pour maintenir la cohérence et le professionnalisme.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité des vidéos et la portée mondiale ?

HeyGen rend les vidéos accessibles à l'échelle mondiale grâce à la génération automatisée de sous-titres et à la narration AI multilingue, y compris des capacités avancées de plateforme de synthèse vocale. Cela vous permet de créer sans effort du contenu de formation multilingue avec du texte à l'écran et des sous-titres pour des audiences diverses, étendant votre portée.

HeyGen prend-il en charge l'intégration de médias externes ou de ressources stock dans les vidéos ?

Absolument, HeyGen inclut un support complet de bibliothèque de médias, vous permettant d'intégrer facilement vos propres médias externes ou de sélectionner parmi une large gamme de vidéos et d'images HD libres de droits. Cela enrichit votre contenu vidéo avec des éléments visuels diversifiés, complétant vos scènes générées par AI et les inserts d'enregistrement d'écran.

