Créateur de Vidéo Fournisseur du Mois : Reconnaissance Facile

Reconnaissez vos meilleurs fournisseurs avec des vidéos professionnelles générées par les avatars AI de HeyGen.

Créez une vidéo de reconnaissance de 30 secondes 'Fournisseur du Mois' pour les équipes internes et le fournisseur honoré, avec un style visuel professionnel et festif, des transitions dynamiques et un ton enthousiaste. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message de remerciement convaincant, rendant cette reconnaissance engageante et mémorable.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour annoncer votre 'Fournisseur du Mois' sur les plateformes de médias sociaux, ciblant clients et partenaires. Adoptez un style visuel moderne et informatif avec des graphismes élégants et une musique de fond entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les points forts et les réalisations, assurant un contenu très engageant et professionnel.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les équipes marketing et les petites entreprises, montrant la simplicité de créer une mise en lumière 'Fournisseur du Mois' avec un créateur de vidéo AI. Le style visuel et audio doit être clair, convivial et informatif, en utilisant des superpositions de texte à l'écran et un narrateur amical. Mettez en avant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour démontrer la génération rapide de contenu et encourager l'adoption.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de reconnaissance de 30 secondes axée sur un témoignage 'Fournisseur du Mois', destinée aux futurs fournisseurs potentiels et aux équipes internes. Adoptez une approche visuelle authentique de style interview, en incorporant des anecdotes positives et des séquences d'archives pertinentes pour créer une ambiance professionnelle. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé, renforçant l'impact global de ces vidéos engageantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Fournisseur du Mois

Créez facilement des vidéos de reconnaissance engageantes pour vos meilleurs performeurs en utilisant des outils alimentés par l'AI, améliorant le moral de l'équipe et promouvant leurs réalisations.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles professionnels conçus pour la reconnaissance, ou commencez avec une toile vierge pour une personnalisation complète en utilisant nos modèles et scènes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Médias
Saisissez votre script souhaité pour mettre en avant les réalisations du fournisseur, et téléchargez facilement des images ou des clips vidéo pertinents avec notre capacité de texte à vidéo à partir de script.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Transformez votre script en voix off naturelles instantanément, ajoutant une couche audio professionnelle à vos vidéos de reconnaissance grâce à notre fonctionnalité de génération de voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Examinez vos vidéos professionnelles finales, ajustez les ratios d'aspect pour différentes plateformes, et exportez-les prêtes à être partagées en utilisant notre redimensionnement et exportation de ratios d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Promotionnel Professionnel

.

Développez des vidéos promotionnelles professionnelles et performantes pour présenter efficacement les réalisations et offres de vos fournisseurs avec l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos professionnelles ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles sans effort grâce à son créateur de vidéo AI avancé. Nos capacités de génération de vidéo de bout en bout, associées à des modèles personnalisables et des contrôles de marque, garantissent que votre contenu est percutant et soigné.

Puis-je utiliser des avatars AI pour créer des vidéos engageantes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI réalistes pour produire des vidéos engageantes. Il vous suffit de fournir votre script de texte à vidéo, et nos fonctionnalités AI généreront des voix off naturelles, donnant vie à votre message.

Quel type de contenu promotionnel puis-je générer avec HeyGen ?

HeyGen est un créateur de vidéo polyvalent parfait pour générer divers contenus promotionnels, y compris des vidéos promo engageantes, des vidéos marketing et des vidéos explicatives. Notre plateforme offre de nombreux modèles optimisés pour les réseaux sociaux et autres plateformes, vous aidant à capter l'attention de votre audience.

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage et la création de vidéos ?

HeyGen simplifie tout le processus de création et de montage de vidéos grâce à sa plateforme intuitive alimentée par l'AI. Notre créateur de vidéo facilite les modifications sans effort et les flux de travail simplifiés, vous permettant de générer rapidement des vidéos de haute qualité sans logiciel complexe.

