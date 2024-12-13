Générateur de Vidéo de Pitch VC pour Réussir le Financement

Créez des présentations professionnelles pour les investisseurs en utilisant des avatars AI pour articuler clairement votre vision et obtenir des financements plus rapidement.

Créez une vidéo dynamique de 60 secondes ciblant les fondateurs de startups, montrant comment ils peuvent présenter des arguments convaincants aux investisseurs. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des animations vibrantes et une bande sonore entraînante, tout en mettant en avant un avatar AI pour présenter les principaux indicateurs commerciaux et la vision avec professionnalisme, en exploitant la capacité d'avatar AI de HeyGen pour une touche personnalisée.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes marketing, démontrant la transformation fluide d'une vidéo de présentation en une présentation engageante. La vidéo doit avoir un style visuel propre et informatif avec un texte clair à l'écran et une voix off rassurante, soulignant la facilité d'utilisation de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir le contenu écrit en un récit soigné.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de pitch percutante de 30 secondes pour les innovateurs cherchant des capital-risqueurs, en mettant l'accent sur une solution unique à un problème de marché. Le style visuel et audio doit être élégant, rapide et visuellement entraînant avec des transitions percutantes et une voix off puissante et confiante. Illustrez comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent lancer la création d'une expérience de générateur de vidéo de pitch VC professionnelle, assurant un engagement immédiat.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo persuasive de 90 secondes conçue pour les entreprises poursuivant des levées de fonds importantes, mettant en avant leur image de marque professionnelle et leur opportunité de marché. Le style visuel doit être autoritaire et sophistiqué, combinant des séquences d'entreprise en haute résolution avec des graphiques élégants et une narration convaincante et bien modulée, montrant la génération de voix off de HeyGen pour créer une narration AI qui sécurise le financement avec gravité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo de Pitch VC

Créez des présentations engageantes pour les investisseurs sans effort. Transformez votre présentation en un vidéo professionnel avec une narration alimentée par l'AI et obtenez des financements plus rapidement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script de présentation convaincant pour les investisseurs. Exploitez la capacité de texte-à-vidéo à partir de script de notre plateforme pour transformer sans effort vos mots en une narration engageante alimentée par l'AI.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de modèles et de scènes professionnels pour visualiser votre présentation. Notre interface intuitive vous permet d'améliorer facilement votre récit avec des arrière-plans et des mises en page dynamiques.
3
Step 3
Ajoutez Votre Présentateur AI
Donnez vie à votre présentation en ajoutant un avatar AI pour présenter votre contenu. Personnalisez l'apparence et la voix de votre présentateur, garantissant que votre message est délivré avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez & Partagez
Générez votre vidéo finale de présentation pour les investisseurs dans des formats haute résolution optimisés pour toute plateforme. Partagez en toute confiance votre vidéo soignée, prête à captiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Génération Rapide de Vidéos de Pitch

.

Produisez rapidement des vidéos de pitch pour les investisseurs, professionnelles et percutantes, à partir de scripts ou de PPTs en utilisant l'AI, optimisant vos efforts de financement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de pitch VC convaincantes ?

HeyGen vous permet de générer des présentations engageantes pour les investisseurs en utilisant la narration alimentée par l'AI, transformant votre présentation en un vidéo dynamique. Utilisez des modèles et des avatars AI pour transmettre votre message de manière professionnelle et obtenir des financements.

Puis-je utiliser des avatars AI et des fonctionnalités de texte-à-vidéo pour mon pitch ?

Absolument ! HeyGen propose une gamme d'avatars AI et de puissantes capacités de texte-à-vidéo à partir de script, vous permettant de créer une vidéo de pitch professionnelle sans avoir besoin de caméra ou d'acteurs. Cela améliore votre présentation avec un aspect soigné et de marque.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les présentations aux investisseurs ?

HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments pour une présentation cohérente et professionnelle. Cela garantit que vos présentations aux investisseurs reflètent l'identité de votre entreprise et se démarquent.

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de ma vidéo de présentation ?

HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo de présentation avec des outils et des modèles intuitifs. Notre plateforme vous permet de convertir rapidement votre PPT en vidéo, d'incorporer des visualisations basées sur les données et de bénéficier d'une structuration narrative automatisée pour communiquer efficacement votre vision.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo