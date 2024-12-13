Votre créateur de vidéos sur les valeurs de référence pour un contenu engageant
Créez facilement des vidéos époustouflantes sur les valeurs de l'entreprise avec les puissants avatars AI de HeyGen.
Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, conçue comme une vidéo explicative pour mettre en avant une nouvelle fonctionnalité de produit avec des modèles lumineux et professionnels et des graphismes épurés. Exploitez la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour une voix off dynamique et énergique, en veillant à ce qu'elle résonne avec l'emploi du temps chargé d'un entrepreneur.
Développez une vidéo de formation de 60 secondes pour le personnel interne, fournissant une mise à jour rapide sur les nouvelles politiques de l'entreprise avec des visuels clairs et informatifs issus de la bibliothèque multimédia et du support de stock. Assurez-vous que l'audio inclut une voix off calme et autoritaire et des sous-titres/captions précis pour améliorer la compréhension et l'accessibilité.
Produisez un court-métrage accrocheur de 15 secondes pour les réseaux sociaux destiné au grand public, utilisant des visuels cinématographiques et un branding personnalisé pour raconter une histoire de marque captivante. Cette vidéo doit être facilement adaptable pour différentes plateformes via le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports, accompagnée d'une musique de fond évocatrice pour maximiser l'engagement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement lors des formations internes.
Améliorez l'engagement et la rétention lors des formations internes avec des vidéos sur les valeurs générées par AI.
Inspirez et articulez les valeurs fondamentales.
Inspirez et élevez les audiences en créant des vidéos motivationnelles captivantes qui articulent vos valeurs fondamentales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la génération de vidéos créatives ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie l'ensemble du processus de création vidéo. Avec nos puissantes capacités de texte-à-vidéo et nos avatars AI réalistes, vous pouvez transformer sans effort des scripts en visuels captivants, ce qui le rend idéal pour les vidéos marketing ou les vidéos sur les valeurs de l'entreprise.
Quelles options de branding HeyGen propose-t-il pour mes vidéos ?
HeyGen offre aux utilisateurs des fonctionnalités de Branding Personnalisé étendues pour maintenir une identité de marque cohérente. Vous pouvez facilement appliquer votre logo, vos couleurs et utiliser des modèles professionnels pour créer des vidéos avec un style visuel moderne qui s'aligne avec votre marque.
HeyGen peut-il produire des vidéos explicatives professionnelles ?
Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos explicatives professionnelles de manière efficace. Utilisez des modèles de vidéos préfabriqués, rédigez des scripts convaincants avec un audio et une voix off synchronisés, et ajoutez des sous-titres pour un rendu vidéo complet et de haute résolution.
HeyGen est-il un éditeur de vidéos en ligne efficace ?
HeyGen sert de plateforme complète d'édition de vidéos en ligne, offrant un processus de création vidéo complet de bout en bout. Notre plateforme fournit des outils intuitifs pour les montages et les transitions, vous permettant de personnaliser les ratios d'aspect et d'assurer une livraison vidéo de qualité professionnelle pour tout cas d'utilisation.