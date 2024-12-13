Créez une vidéo explicative d'une minute à destination des développeurs et des responsables techniques, montrant comment un générateur de vidéos AI peut simplifier la production de contenu pour la documentation d'intégration d'API. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des enregistrements d'écran de l'interface d'un outil en ligne, complétés par une génération de voix off claire et autoritaire. Mettez en avant comment les capacités de texte-à-vidéo à partir de script permettent une création rapide de prototypes pour des tutoriels techniques internes.

Générer une Vidéo