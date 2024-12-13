Générateur de Factures de Services Publics : Créez des Documents Authentiques Instantanément

Générez facilement des factures de services publics personnalisables et authentiques. Expliquez les services clairement en utilisant "Texte en vidéo à partir de script" pour une formation efficace.

Découvrez comment créer facilement une facture de services publics avec notre tutoriel d'une minute, conçu pour les propriétaires de petites entreprises et le personnel administratif. Cette vidéo présentera une démonstration d'interface utilisateur moderne et épurée, enrichie d'une voix off professionnelle générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, vous guidant à travers les étapes 'faciles à utiliser' de notre générateur de factures en ligne.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Débloquez tout le potentiel de la création de documents personnalisés dans notre guide de 90 secondes, destiné aux prestataires de services professionnels et aux utilisateurs exigeant des détails spécifiques. À travers un style visuel détaillé et étape par étape, complété par des sous-titres/instructions de HeyGen, apprenez à exploiter des modèles personnalisables et à exporter vos documents générés en format PDF parfait à l'aide de notre éditeur en ligne.
Exemple de Prompt 2
Rationalisez votre flux de travail documentaire et atteignez une précision inégalée avec notre tutoriel complet de 2 minutes, conçu pour les professionnels de la finance et les départements RH. Découvrez les économies de temps tangibles alors que nos avatars AI démontrent une utilisation efficace, soutenus par une voix off confiante et rassurante et des médias pertinents de la bibliothèque de médias de HeyGen, soulignant la fiabilité de vos documents générés.
Exemple de Prompt 3
Élevez votre création de documents avec cette vidéo rapide de 45 secondes, parfaite pour les utilisateurs expérimentés recherchant des conseils d'efficacité de notre générateur de factures en ligne. Avec des graphiques superposés dynamiques et une voix off énergique, ce tutoriel met en avant des techniques avancées et montre comment utiliser le redimensionnement des proportions et les exports de HeyGen pour une présentation parfaite des documents sur toutes les plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Tutoriels de Services Publics

Créez facilement des tutoriels professionnels de factures de services publics avec notre générateur facile à utiliser, garantissant précision et gain de temps précieux.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Facture de Services Publics
Choisissez parmi une variété de modèles de factures de services publics préconçus disponibles dans notre bibliothèque pour commencer à créer votre tutoriel, en utilisant notre fonctionnalité 'Modèles et scènes' pour des démarrages rapides.
2
Step 2
Personnalisez les Détails de la Facture
Utilisez l'éditeur en ligne intuitif pour saisir toutes les informations nécessaires, telles que le numéro de compte et les détails d'utilisation, rendant chaque aspect de votre facture de services publics personnalisable pour votre exemple.
3
Step 3
Générez du Contenu Visuel
Améliorez votre tutoriel avec des explications engageantes et des démonstrations visuelles. Utilisez des 'avatars AI' pour présenter le processus de création de documents à l'apparence authentique, ajoutant une touche professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Tutoriel
Une fois votre tutoriel terminé, 'téléchargez le document' dans le format souhaité, avec des options pour divers ratios d'aspect et exports, prêt pour la distribution ou à des fins de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Efficacité de la Formation aux Services Publics

.

Améliorez l'engagement des utilisateurs et la rétention des connaissances dans les programmes de formation aux services publics avec du contenu vidéo interactif et dynamique alimenté par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quelles considérations techniques s'appliquent aux options d'exportation vidéo de HeyGen ?

HeyGen offre un redimensionnement flexible des proportions et des exports pour garantir que vos vidéos générées par AI sont optimisées pour diverses plateformes. Les utilisateurs peuvent exporter en toute confiance leur contenu professionnel en haute qualité, prêt pour la distribution.

Comment HeyGen facilite-t-il la génération rapide de vidéos à partir de scripts ?

HeyGen utilise une AI avancée pour convertir directement des scripts textuels en contenu vidéo captivant avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off fluide. Cette capacité puissante réduit considérablement le temps et l'effort de production.

HeyGen offre-t-il des contrôles de marque robustes pour les projets vidéo personnalisés ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de contrôler entièrement la marque, en intégrant des logos, des couleurs personnalisées et des éléments visuels personnalisés dans leurs vidéos. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour personnaliser efficacement vos projets.

HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres et intégrer divers médias ?

Oui, HeyGen propose des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité et la portée. De plus, la plateforme prend en charge une riche bibliothèque de médias/stock, permettant aux utilisateurs d'intégrer facilement divers éléments dans leurs créations vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo