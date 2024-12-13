Créateur de Vidéos Utilitaires : Créez des Vidéos Engagantes Sans Effort

Créez une vidéo explicative concise d'une minute ciblant les professionnels férus de technologie, démontrant une utilité logicielle complexe. Le style visuel doit être élégant et minimaliste, utilisant des graphiques animés et du texte à l'écran pour mettre en avant les fonctionnalités clés, complété par une voix off professionnelle et claire. Cette vidéo peut être facilement générée en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, simplifiant la production de contenu technique détaillé.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative de 2 minutes pour les nouveaux employés, introduisant les politiques de l'entreprise avec un ton professionnel mais accessible. Le style visuel doit être propre et engageant, avec un avatar AI délivrant les informations essentielles, assurant une voix de marque cohérente et claire. La capacité des avatars AI de HeyGen permet un développement de contenu de formation évolutif et personnalisé.
Exemple de Prompt 2
Produisez un contenu dynamique d'une minute pour les réseaux sociaux annonçant une nouvelle fonctionnalité pour un créateur de vidéos utilitaires, visant à engager les utilisateurs existants et à attirer de potentiels clients. Le style visuel doit être vibrant et rapide, incorporant des coupes rapides et du texte à l'écran, accompagné d'une musique de fond énergique. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une annonce professionnelle et accrocheuse.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative technique détaillée de 1,5 minute guidant les utilisateurs à travers une fonction complexe d'un créateur de vidéos utilitaires, ciblant spécifiquement ceux qui recherchent des informations approfondies. La vidéo doit adopter une présentation visuelle claire et étape par étape avec une voix off calme et instructive, améliorée par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Utilitaires

Transformez sans effort des informations complexes en vidéos utilitaires engageantes avec des avatars AI et des outils intuitifs, améliorant la compréhension et la communication.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller l'explication de votre service ou produit. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen donnera vie à vos mots.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels avec des Avatars AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou narrateur, assurant une présence à l'écran professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles et du Branding
Améliorez votre vidéo avec une parole au son naturel grâce à la génération de voix off, et appliquez le logo et les couleurs de votre marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Explicative
Finalisez votre vidéo utilitaire captivante en l'exportant dans divers formats adaptés à différentes plateformes, prête à être distribuée à votre public cible pour le marketing vidéo.

Cas d'Utilisation

Générez des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Produisez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de promouvoir des utilitaires, stimulant la notoriété et l'interaction.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour transformer vos scripts en vidéos professionnelles sans effort. Ce générateur de vidéos AI innovant simplifie le processus de production, rendant le contenu de haute qualité accessible à tous.

Puis-je personnaliser mes vidéos avec les outils de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen propose un éditeur puissant de glisser-déposer permettant une personnalisation étendue, y compris des contrôles de branding pour maintenir votre identité visuelle unique. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans n'importe quel modèle de vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour l'audio et la narration ?

HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off, convertissant votre texte en parole avec des voix naturelles pour vos projets vidéo. Cela garantit une narration audio de haute qualité pour compléter votre contenu visuel.

HeyGen est-il adapté à la création de divers types de contenu ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos utilitaires polyvalent, idéal pour générer du contenu vidéo explicatif engageant, des vidéos éducatives et du contenu dynamique pour les réseaux sociaux. Notre plateforme prend en charge divers besoins vidéo pour différentes stratégies de marketing et de communication.

