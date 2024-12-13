Créateur de Vidéos pour Clients des Services Publics pour un Engagement Amélioré

Transformez des sujets complexes en contenu vidéo engageant qui renforce la confiance et personnalise l'expérience client en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo.

Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes pour les clients résidentiels des services publics, en mettant l'accent sur des comportements simples pour économiser l'énergie. Le style visuel doit être lumineux et amical, avec une voix off claire et rassurante pour éduquer efficacement les clients. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour créer un audio professionnel.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 60 secondes destinée aux clients commerciaux des services publics, visant à augmenter les inscriptions aux nouveaux programmes d'initiatives commerciales. L'approche visuelle doit être moderne et professionnelle avec des animations de style infographique, complétées par une bande sonore dynamique et informative. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour rationaliser la production et améliorer le marketing vidéo pour les services publics.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes ciblant les clients généraux des services publics, expliquant une nouvelle structure de facturation complexe ou une mise à jour de service. Le style visuel doit être direct et facile à suivre, avec un avatar IA à l'écran délivrant l'information d'un ton calme et autoritaire. Cela peut être facilement réalisé en utilisant les avatars IA de HeyGen pour une présentation cohérente.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 75 secondes destinée à de potentiels nouveaux clients, mettant en avant de véritables témoignages de clients pour renforcer la confiance et la fidélité. Elle devrait présenter des avatars IA réalistes ou des séquences d'archives d'individus partageant des expériences positives, soutenues par une musique de fond réconfortante. Intégrez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour produire efficacement des récits captivants.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos pour Clients des Services Publics

Transformez des informations complexes sur les services publics en contenu vidéo clair et captivant pour éduquer et engager efficacement vos clients, renforçant la confiance et améliorant la communication.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par définir votre message. Saisissez votre texte et utilisez les capacités de texte à vidéo de la plateforme pour transformer votre script en un récit visuel captivant.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar IA
Personnalisez votre message en choisissant parmi une large gamme d'avatars IA. Ces présentateurs numériques peuvent transmettre efficacement les informations importantes de votre service public.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Marque
Renforcez votre identité de marque en intégrant le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre service public, garantissant que vos vidéos sont constamment conformes à la marque et reconnaissables grâce aux contrôles de marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo finale dans divers formats adaptés à différentes plateformes, puis exportez et partagez facilement votre contenu engageant avec vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets Complexes des Services Publics

Expliquez facilement des services publics complexes, la facturation ou des conseils d'économie d'énergie avec des vidéos explicatives alimentées par l'IA pour éduquer les clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment les services publics peuvent-ils tirer parti de HeyGen pour créer des vidéos engageantes pour les clients ?

HeyGen permet aux entreprises de services publics de créer du contenu vidéo de haute qualité et engageant pour l'engagement client. Avec la plateforme alimentée par l'IA de HeyGen, vous pouvez produire des messages de marketing vidéo personnalisés, des vidéos éducatives et des vidéos explicatives qui captent véritablement l'attention des clients et simplifient des sujets complexes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos explicatives idéal alimenté par l'IA pour les entreprises de services publics ?

HeyGen est un créateur de vidéos explicatives idéal alimenté par l'IA pour les services publics car il simplifie la création de vidéos éducatives sur les plans tarifaires, les comportements d'économie d'énergie et les services. Vous pouvez utiliser les capacités de texte à vidéo avec des avatars IA et un générateur de voix IA pour raconter des histoires captivantes et éduquer efficacement les clients.

HeyGen peut-il aider les fournisseurs de services publics à personnaliser le marketing vidéo pour une meilleure confiance des clients ?

Oui, HeyGen aide considérablement les fournisseurs de services publics à personnaliser le marketing vidéo pour renforcer la confiance et la fidélité des clients. En utilisant des avatars IA et des contrôles de marque, vous pouvez créer des vidéos conformes à la marque qui délivrent des messages personnalisés, favorisant des relations plus solides et augmentant les inscriptions aux programmes.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos conformes à la marque pour les entreprises de services publics ?

HeyGen simplifie la création de vidéos conformes à la marque pour les entreprises de services publics grâce à sa plateforme intuitive, offrant des modèles professionnels et des scènes ainsi que des contrôles de marque robustes. Cela permet aux organisations de services publics de produire efficacement du contenu vidéo cohérent et de haute qualité pour toutes les initiatives de vente et de marketing sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

