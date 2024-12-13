Votre Générateur de Vidéos Éducatives pour les Clients des Services Publics

Créez des vidéos de formation engageantes pour réduire les coûts de support client avec un texte-à-vidéo intuitif à partir d'un script.

Créez une vidéo de bienvenue de 45 secondes pour les nouveaux clients des services publics, expliquant les avantages de la gestion de compte en ligne dans un style visuel amical et clair. Utilisez des avatars AI pour présenter les informations clés, accompagnés d'une voix off calme et rassurante, assurant une introduction moderne et engageante à nos services, servant de générateur efficace de vidéos éducatives pour les clients des services publics.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation professionnelle de 60 secondes destinée aux représentants du service client des services publics, conçue pour réduire les coûts de support client en décrivant clairement les résolutions courantes des demandes de facturation. La vidéo doit utiliser un style visuel professionnel et engageant avec des superpositions de texte à l'écran, générées à partir d'un script complet en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo, et inclure des sous-titres précis pour l'accessibilité et le renforcement des informations critiques des vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 30 secondes pour les membres de diverses communautés, démontrant un guide rapide et étape par étape pour payer leur facture de services publics en ligne. Le style visuel doit être lumineux et présenter des démonstrations simples avec des visuels de soutien de la bibliothèque de médias/stock, complétés par une génération de voix off claire et concise, rendant le processus facilement compréhensible et augmentant la satisfaction des utilisateurs avec nos vidéos d'instruction.
Exemple de Prompt 3
Concevez une présentation de générateur de vidéo AI de 90 secondes pour les clients des services publics sur la compréhension des changements d'utilisation saisonniers et des conseils d'économie d'énergie, visant à augmenter la satisfaction des utilisateurs. Présentez ce contenu avec un style visuel informatif et axé sur les données en utilisant des graphiques simples et des modèles et scènes préconçus, délivrés par une voix chaleureuse et accessible pour aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées sur leur consommation d'énergie et améliorer leur expérience globale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos Éducatives pour les Clients des Services Publics

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes et informatives pour votre entreprise de services publics, améliorant la satisfaction et réduisant les demandes de support.

1
Step 1
Créez votre Script et Avatar AI
Commencez par rédiger votre contenu éducatif, puis sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur engageant pour vos clients des services publics.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments de Marque et Visuels
Personnalisez votre vidéo avec le logo de votre entreprise de services publics, les couleurs de la marque et d'autres visuels en utilisant les contrôles de marque intégrés pour maintenir la cohérence.
3
Step 3
Sélectionnez les Voix Off et Options Multilingues
Générez des voix off naturelles et ajoutez une traduction multilingue pour rendre votre éducation client accessible et claire pour tout le monde.
4
Step 4
Exportez vos Vidéos d'Instruction Finales
Produisez des vidéos d'instruction de haute qualité en les exportant dans divers formats d'aspect, prêtes pour votre site web, les réseaux sociaux ou les portails clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Informations Complexes des Services Publics

Transformez des concepts complexes des services publics en vidéos alimentées par l'AI facilement digestibles, améliorant la compréhension et réduisant les demandes de support client.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les projets créatifs ?

HeyGen simplifie les projets de vidéos créatives en permettant aux utilisateurs de tirer parti d'une vaste bibliothèque de modèles et d'avatars AI réalistes. Vous pouvez facilement générer une vidéo AI à partir d'un simple script, en utilisant une fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo pour donner vie à votre vision créative de manière efficace.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la production vidéo professionnelle ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour la production vidéo AI professionnelle, y compris la génération avancée de voix off et des contrôles de marque complets. Ces capacités garantissent que vos vidéos générées maintiennent une apparence professionnelle cohérente et de haute qualité.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de formation et d'instruction efficaces ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour produire des vidéos de formation engageantes et des vidéos d'instruction complètes. Sa plateforme intuitive permet une création rapide de contenu éducatif clair, concis et visuellement attrayant.

Quelle est l'approche de HeyGen pour la création de vidéos natives à partir de prompts ?

L'approche de HeyGen pour la création de vidéos natives à partir de prompts permet aux utilisateurs de décrire leur vidéo souhaitée en utilisant des prompts en langage naturel. Cette fonctionnalité de texte-à-vidéo de pointe transforme vos idées en contenu vidéo AI dynamique avec une facilité et une rapidité remarquables.

