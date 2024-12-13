Créateur de Vidéo PUV Élevez Vos Vidéos Marketing
Créez un contenu vidéo court et convaincant pour mettre en avant votre proposition unique de vente, grâce à la fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un contenu vidéo court et engageant de 15 secondes conçu pour les marketeurs des réseaux sociaux, offrant des conseils rapides sur la création de contenu viral. Le style visuel doit être tendance et vibrant, avec des effets sonores énergiques et une piste pop entraînante, démontrant la puissance des avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages avec personnalité pour des vidéos sociales engageantes.
Produisez une vidéo authentique de 45 secondes sur une histoire de réussite client pour les responsables des ventes et du succès client, illustrant comment un client a réussi à tirer parti d'un produit ou service. Le style visuel doit être chaleureux et encourageant, avec une narration claire et une musique de fond douce, mettant en avant la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité et une large portée.
Concevez une production vidéo numérique soignée de 60 secondes pour les agences de publicité et les entreprises de commerce électronique, démontrant comment créer rapidement une publicité persuasive. Le style visuel doit être de haute qualité et percutant, avec une bande sonore motivante et une voix off nette, en utilisant la bibliothèque de médias de HeyGen pour trouver les visuels parfaits pour une publicité de créateur de vidéo PUV.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités percutantes qui communiquent efficacement vos points de vente uniques et génèrent des résultats.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant votre offre unique et capter l'attention du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen sert-il de moteur créatif pour les vidéos marketing ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos marketing convaincantes et des vidéos sociales engageantes. Avec son moteur créatif intuitif, vous pouvez utiliser des avatars AI et des modèles conçus professionnellement pour produire un contenu vidéo court de haute qualité qui capte l'attention du public.
Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo AI efficace ?
HeyGen se distingue comme une plateforme vidéo AI innovante en transformant les scripts en productions vidéo numériques professionnelles sans effort. Cet outil en ligne utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo, simplifiant votre flux de travail créatif du concept à l'histoire visuelle convaincante.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos pour refléter une identité de marque unique ?
Absolument, HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de vidéo PUV, permettant une personnalisation étendue pour mettre en avant votre Proposition Unique de Vente. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, intégrer vos médias et utiliser le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre marque.
HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour l'accessibilité et les médias riches ?
Oui, HeyGen prend en charge une accessibilité vidéo complète avec son générateur de sous-titres AI intégré pour des sous-titres automatiques. De plus, une bibliothèque de médias robuste et un support de stock sont disponibles, offrant une vaste sélection d'actifs pour enrichir votre production vidéo numérique.