Créez facilement des vidéos didactiques engageantes en utilisant des avatars IA pour améliorer le support client et réduire les demandes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez un tutoriel technique de 90 secondes pour les utilisateurs existants, résolvant une erreur logicielle courante, avec un style visuel professionnel axé sur les éléments d'interface et une livraison audio autoritaire et calme. Intégrez des sous-titres pour mettre en évidence les étapes clés du diagnostic, fournissant une documentation vidéo complète sur la résolution du problème.
Concevez une annonce de mise à jour de produit dynamique de 45 secondes pour tous les utilisateurs actuels, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité avec un style visuel dynamique et une voix off énergique et enthousiaste. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer visuellement les vidéos générées par l'IA, en veillant à ce que la nouvelle fonctionnalité du générateur de vidéos IA soit présentée de manière engageante.
Produisez un guide détaillé de 2 minutes pour les développeurs sur l'intégration de notre produit via API, avec un style visuel minimaliste et des exemples de code clairs et un style audio informatif et précis. Un avatar IA doit expliquer les intégrations API complexes étape par étape, créé efficacement avec la capacité d'avatars IA de HeyGen, servant d'agent vidéo IA efficace pour l'assistance technique.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos de support utilisateur

Produisez rapidement des vidéos de support claires et alimentées par l'IA pour aider vos utilisateurs, améliorer l'auto-assistance et réduire le volume de tickets.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script de support. Notre plateforme IA utilise les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer votre texte en une vidéo dynamique, assurant une communication claire.
2
Step 2
Choisissez votre avatar IA et voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA et de voix IA naturelles pour narrer votre contenu de support. Vous pouvez même créer un avatar IA personnalisé pour la cohérence de la marque.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo avec des enregistrements d'écran, des images ou des médias stock pour démontrer visuellement les solutions. Intégrez le logo et les couleurs de votre marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo didactique et exportez-la en MP4 pour une intégration facile dans votre base de connaissances, CRM ou portails de support. Partagez un lien direct pour un accès instantané.

Clarifiez les concepts complexes

Transformez des sujets complexes en vidéos de support générées par IA faciles à comprendre, rendant l'information complexe accessible à tous les utilisateurs.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA avec des avatars ?

HeyGen simplifie la création de vidéos IA en utilisant sa plateforme avancée d'IA générative. Vous pouvez transformer du texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars IA réalistes, ce qui rationalise considérablement votre processus de production de contenu. Cette fonctionnalité puissante permet de créer efficacement des vidéos générées par IA de haute qualité.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen offre des capacités techniques étendues pour la personnalisation des vidéos, vous permettant de maintenir une forte cohérence de marque. Vous pouvez utiliser des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, créer des avatars IA personnalisés et ajuster le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes. De plus, HeyGen propose des fonctionnalités avancées d'édition vidéo IA comme les sous-titres, les légendes, les filtres et les effets pour améliorer vos visuels.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de support existants pour les vidéos de support utilisateur ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un générateur de vidéos de support utilisateur efficace qui s'intègre parfaitement à vos systèmes existants. Il offre des intégrations API robustes, y compris des connexions spécifiques pour des plateformes comme Zendesk et Intercom. Cela vous permet de générer facilement des vidéos de support et de construire une base de connaissances vidéo hébergée complète.

Comment HeyGen peut-il améliorer la qualité vidéo avec ses options multimédia et d'exportation ?

HeyGen améliore considérablement la qualité vidéo grâce à ses options multimédia et d'exportation complètes. Vous pouvez générer des voix off professionnelles IA et ajouter de l'audio synchronisé, de la musique de fond et des effets sonores à vos vidéos. Pour la distribution, HeyGen prend en charge l'exportation MP4 fiable, garantissant que votre contenu de haute qualité est prêt pour n'importe quelle plateforme.

