Créateur de Vidéo d'Histoire d'Utilisateur pour un Récit Visuel Instantané
Créez des histoires d'utilisateur captivantes en quelques minutes avec des avatars AI qui donnent vie à vos récits, engageant votre audience comme jamais auparavant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez un contenu dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux créateurs de contenu en herbe, avec des coupes rapides, une musique de fond tendance et des visuels vibrants. Cette vidéo démontrera comment les utilisateurs peuvent transformer sans effort un simple script en récits visuels captivants en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, conçue pour aider les créateurs à se démarquer.
Produisez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les éducateurs et les professionnels de l'e-learning, expliquant un concept scientifique complexe. Le style visuel doit être clair et informatif, incorporant des graphiques animés et une voix calme et autoritaire pour guider les spectateurs à travers chaque étape, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour structurer efficacement l'expérience d'apprentissage.
Concevez une annonce vidéo AI percutante de 15 secondes pour les organisateurs d'événements promouvant un prochain sommet virtuel. Employez un style visuel audacieux et impactant avec une musique de fond excitante et des superpositions de texte concises et accrocheuses, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un appel à l'action puissant qui capte l'intérêt du public pour cette vidéo marketing.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Présentez des Histoires de Succès Client.
Créez facilement des vidéos AI engageantes pour mettre en avant les parcours de vos clients et instaurer la confiance avec votre audience.
Créez des Histoires Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos AI dynamiques et des clips optimisés pour les réseaux sociaux pour partager des histoires d'utilisateur et augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos créatives pour les utilisateurs ?
HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire des récits visuels captivants sans effort. Notre créateur de vidéos AI propose des modèles intelligents et des avatars AI, simplifiant l'ensemble du processus de création vidéo, du script aux vidéos complètes, améliorant ainsi votre flux de travail créatif.
Puis-je créer des récits visuels dynamiques avec des avatars AI en utilisant HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos dynamiques et engageantes en utilisant notre sélection diversifiée d'avatars AI. Ces modèles AI donnent vie à vos récits visuels, offrant une expérience de narration puissante et unique pour les créateurs de contenu.
Quels types de vidéos marketing puis-je produire avec HeyGen ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour générer une large gamme de vidéos marketing et de contenu engageant pour les réseaux sociaux. Vous pouvez rapidement créer des vidéos explicatives de haute qualité, des publicités AI et d'autres contenus promotionnels pour captiver votre audience et stimuler l'engagement.
HeyGen propose-t-il des outils pour un contrôle créatif amélioré dans la production vidéo ?
L'éditeur vidéo AI de HeyGen offre une interface conviviale qui vous donne un contrôle créatif total sur la création de vos vidéos. Vous pouvez facilement personnaliser les scènes, ajouter des voix off et affiner vos récits visuels pour correspondre exactement à votre vision, garantissant que des méthodes de narration diversifiées sont à votre portée.