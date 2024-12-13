Le Meilleur Générateur de Vidéos de Récits Utilisateurs pour un Contenu Engagé

Donnez vie à vos récits utilisateurs avec des avatars AI réalistes. Générez facilement des vidéos marketing engageantes et des explications de produits.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de produit de 30 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux utilisateurs potentiels de la plateforme, illustrant la création sans effort de contenu professionnel. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle élégante et moderne avec des transitions fluides et des graphiques en mouvement subtils, accompagnée d'une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant la puissance des modèles et des scènes de HeyGen ainsi que la génération de voix off, expliquant comment des idées complexes deviennent des 'explications de produit' captivantes en quelques minutes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant comment produire de manière cohérente du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être vibrant et dynamique, mettant en scène les divers avatars AI de HeyGen dans différents contextes, enrichis par une musique de fond accrocheuse et une voix off énergique et relatable. Démontrez l'utilisation des avatars AI et des sous-titres/légendes pour créer des 'vidéos sans visage' captivantes qui résonnent avec un large public, augmentant l'engagement sans effort.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo inspirante concise de 20 secondes ciblant les artistes visuels et les amateurs, montrant la transformation créative d'images fixes en récits dynamiques. L'esthétique doit être artistique et onirique, avec des animations douces et des transitions fluides entre 'Images en Vidéo', soulignées par une voix off concise et inspirante. Mettez en avant la fonctionnalité Images en Vidéo de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, permettant aux utilisateurs de créer instantanément une génération de vidéos courtes convaincantes à partir de leurs actifs visuels statiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Récits Utilisateurs

Créez des vidéos de récits utilisateurs captivantes avec AI. Entrez simplement votre récit, sélectionnez un avatar AI, et générez facilement du contenu engageant pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Créez Votre Récit
Commencez par entrer le script de votre récit utilisateur dans la plateforme. Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour donner vie à votre histoire, en vous assurant qu'elle résonne avec votre public.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels et la Voix
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi divers modèles et scènes. Utilisez le générateur de voix AI pour choisir la voix parfaite, correspondant au ton et à l'émotion de votre récit utilisateur.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Ajoutez l'identité unique de votre marque avec des contrôles de branding personnalisés, y compris logos et couleurs. Générez automatiquement des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de récit utilisateur parfaite, exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect adaptés aux réseaux sociaux ou aux présentations. Votre génération de vidéo professionnelle est maintenant complète et prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Éducation

Incorporez des récits vidéo générés par AI dans des modules de formation pour expliquer des concepts complexes, augmenter l'engagement et améliorer la rétention de l'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Quelles possibilités créatives offre HeyGen pour la génération de vidéos ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui débloque d'innombrables possibilités créatives pour la génération de vidéos. Vous pouvez créer des vidéos marketing engageantes et des explications de produits avec divers modèles, animations et avatars AI réalistes pour donner vie à votre vision.

HeyGen peut-il créer des vidéos avec des avatars AI réalistes ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes. Grâce à notre générateur de voix AI avancé et à la capacité de transformer un texte en vidéo à partir d'un script, vous pouvez produire du contenu de haute qualité efficacement sans apparaître à l'écran.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?

HeyGen simplifie l'ensemble du flux de travail de génération de vidéos avec son éditeur vidéo AI intuitif et ses fonctionnalités d'éditeur de studio. De la génération de script fluide à l'utilisation de modèles professionnels, HeyGen permet une production vidéo efficace et de haute qualité pour divers besoins.

Est-il possible de transformer des images en vidéos dynamiques avec HeyGen pour les réseaux sociaux ?

Absolument, la fonctionnalité 'Images en Vidéo' de HeyGen vous permet de convertir facilement des images statiques en contenu vidéo dynamique. Cette capacité est idéale pour produire rapidement des vidéos marketing engageantes ou des publications sur les réseaux sociaux, en tirant parti de nos divers modèles pour des visuels percutants.

