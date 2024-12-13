Créateur de Vidéos d'Intégration Utilisateur : Augmentez l'Engagement & la Rétention
Créez instantanément des vidéos d'intégration professionnelles pour les clients ou les employés en utilisant des voix off avancées par IA pour un guidage clair et cohérent.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle, ciblant les chefs de produit et les équipes marketing, en utilisant des visuels modernes et élégants et une bande sonore énergique, en tirant parti des nombreux modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide.
Développez un guide complet d'intégration des employés de 60 secondes pour les équipes internes, avec une esthétique professionnelle mais accessible et un avatar IA engageant pour transmettre efficacement les informations, mettant en avant la puissance des avatars IA de HeyGen pour un message de marque cohérent.
Concevez une vidéo informative de 40 secondes pour les utilisateurs de produits SaaS, adoptant un style visuel propre et instructif avec des étapes précises et faciles à suivre, améliorées par les sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté des processus complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement lors de l'Intégration.
Augmentez considérablement l'engagement et la rétention des utilisateurs tout au long du processus d'intégration avec des vidéos dynamiques, propulsées par l'IA.
Échelle de Création de Contenu d'Intégration.
Produisez sans effort un grand volume de vidéos d'intégration personnalisées pour atteindre et guider efficacement chaque nouvel utilisateur à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration utilisateur engageantes ?
HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos d'intégration utilisateur, offrant une large gamme de modèles de vidéos personnalisables et d'avatars IA. Cela vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration qui sont visuellement attrayantes et très efficaces, aidant les nouveaux utilisateurs à comprendre rapidement votre produit.
HeyGen peut-il automatiser l'ensemble du processus de création de vidéos pour l'intégration des nouveaux utilisateurs ?
Oui, HeyGen utilise l'automatisation alimentée par l'IA pour simplifier la création de vidéos. Avec des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo à partir de script et les voix off IA, vous pouvez générer rapidement des vidéos d'intégration professionnelles, minimisant l'effort manuel et maximisant l'efficacité.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding de mes vidéos d'intégration ?
HeyGen propose des contrôles de branding étendus, y compris la possibilité de télécharger votre logo et d'utiliser des couleurs personnalisées. Cela garantit que chaque vidéo d'intégration client et matériel d'intégration des employés que vous créez maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.
Au-delà des vidéos d'intégration utilisateur de base, quels autres types de contenu de formation HeyGen peut-il produire ?
HeyGen sert de logiciel polyvalent pour les vidéos explicatives, permettant la création de divers types de vidéos de formation, de vidéos explicatives et de communications internes. Ses outils robustes de création vidéo soutiennent un large éventail de besoins en contenu éducatif et instructif.