Créez instantanément des vidéos d'intégration professionnelles pour les clients ou les employés en utilisant des voix off avancées par IA pour un guidage clair et cohérent.

Créez un tutoriel vibrant de 45 secondes pour un créateur de vidéos d'intégration utilisateur destiné aux nouveaux clients, démontrant les fonctionnalités clés avec un style visuel attrayant et un ton clair et amical, propulsé par la génération de voix off de HeyGen pour garantir une expérience fluide dès la première utilisation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle, ciblant les chefs de produit et les équipes marketing, en utilisant des visuels modernes et élégants et une bande sonore énergique, en tirant parti des nombreux modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide.
Exemple de Prompt 2
Développez un guide complet d'intégration des employés de 60 secondes pour les équipes internes, avec une esthétique professionnelle mais accessible et un avatar IA engageant pour transmettre efficacement les informations, mettant en avant la puissance des avatars IA de HeyGen pour un message de marque cohérent.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 40 secondes pour les utilisateurs de produits SaaS, adoptant un style visuel propre et instructif avec des étapes précises et faciles à suivre, améliorées par les sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté des processus complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration Utilisateur

Simplifiez votre intégration utilisateur avec des vidéos engageantes, propulsées par l'IA. Créez des guides professionnels et personnalisés sans effort pour accueillir et éduquer les nouveaux utilisateurs.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez votre projet en choisissant parmi la gamme diversifiée de modèles et de scènes de HeyGen, offrant un moyen rapide et efficace de structurer votre vidéo d'intégration.
2
Step 2
Personnalisez les Éléments Visuels
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant un avatar IA engageant pour présenter votre contenu, ajoutant une touche humaine sans avoir besoin de caméra.
3
Step 3
Générez un Audio et un Texte Engagés
Améliorez la clarté et l'engagement avec la génération de voix off professionnelle, en sélectionnant parmi une gamme de voix IA naturelles pour narrer votre guide.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Finalisez votre vidéo d'intégration en utilisant le redimensionnement du format d'image pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes. Ensuite, exportez facilement votre vidéo de haute qualité pour une distribution fluide à vos nouveaux utilisateurs.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Explications de Produits

Démystifiez les fonctionnalités et processus complexes des produits en utilisant des vidéos générées par IA claires et concises, améliorant la compréhension et l'adoption par les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration utilisateur engageantes ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos d'intégration utilisateur, offrant une large gamme de modèles de vidéos personnalisables et d'avatars IA. Cela vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration qui sont visuellement attrayantes et très efficaces, aidant les nouveaux utilisateurs à comprendre rapidement votre produit.

HeyGen peut-il automatiser l'ensemble du processus de création de vidéos pour l'intégration des nouveaux utilisateurs ?

Oui, HeyGen utilise l'automatisation alimentée par l'IA pour simplifier la création de vidéos. Avec des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo à partir de script et les voix off IA, vous pouvez générer rapidement des vidéos d'intégration professionnelles, minimisant l'effort manuel et maximisant l'efficacité.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding de mes vidéos d'intégration ?

HeyGen propose des contrôles de branding étendus, y compris la possibilité de télécharger votre logo et d'utiliser des couleurs personnalisées. Cela garantit que chaque vidéo d'intégration client et matériel d'intégration des employés que vous créez maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

Au-delà des vidéos d'intégration utilisateur de base, quels autres types de contenu de formation HeyGen peut-il produire ?

HeyGen sert de logiciel polyvalent pour les vidéos explicatives, permettant la création de divers types de vidéos de formation, de vidéos explicatives et de communications internes. Ses outils robustes de création vidéo soutiennent un large éventail de besoins en contenu éducatif et instructif.

