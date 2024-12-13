Générateur de Vidéos d'Intégration Utilisateur : Simplifiez Votre Configuration

Créez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour guider efficacement les nouveaux utilisateurs.

Générez une vidéo d'intégration utilisateur d'une minute, spécifiquement destinée aux nouveaux utilisateurs d'entreprise qui doivent comprendre une fonctionnalité SaaS complexe. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des superpositions graphiques animées pour expliquer des concepts abstraits, accompagné d'une narration claire et confiante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante, en assurant une génération de voix off fluide pour un produit final soigné, créant ainsi un générateur de vidéos d'intégration utilisateur efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes conçue pour le personnel de support technique, démontrant le processus d'installation étape par étape d'un nouvel outil de diagnostic interne. La vidéo nécessite un style visuel précis et didactique qui imite l'enregistrement d'écran, avec une narration audio calme et détaillée. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour simplifier la création de contenu, complétée par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, en faisant un excellent créateur de vidéos d'intégration.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de présentation technique de 2 minutes destinée aux développeurs et administrateurs techniques, illustrant l'intégration avancée d'une API produit avec des systèmes externes. Le style visuel doit être axé sur les données et concis, incorporant des extraits de code et des organigrammes clairs, le tout narré avec une voix autoritaire. Ce projet de générateur de vidéos AI devrait utiliser efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour structurer l'information complexe, intégrant des éléments visuels pertinents de sa bibliothèque de médias/stock pour créer une expérience complète d'éditeur vidéo.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de conseil rapide de 45 secondes destinée aux utilisateurs expérimentés, présentant les meilleures pratiques pour optimiser leur flux de travail au sein du logiciel en exploitant les paramètres avancés. La vidéo nécessite un style visuel dynamique et engageant avec des coupes rapides et une voix énergique et encourageante. Assurez-vous que la vidéo peut être facilement adaptée à diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, en puisant potentiellement des éléments supplémentaires dans la bibliothèque de médias/stock pour mettre en valeur les fonctionnalités clés et personnaliser les vidéos efficacement au sein de ce générateur de vidéos d'intégration utilisateur.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Intégration Utilisateur

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et personnalisées pour vos utilisateurs en quelques étapes simples, améliorant leur première expérience avec votre produit.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par entrer votre contenu d'intégration sous forme de script ou en choisissant parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels pour lancer votre création.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi divers avatars AI pour présenter votre contenu, rendant votre intégration utilisateur plus relatable et dynamique.
3
Step 3
Affinez Votre Vidéo avec le Branding
Appliquez le style unique de votre marque en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs) et en intégrant vos propres médias pour un look poli et cohérent.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo Finale
Produisez vos vidéos d'intégration de haute qualité et partagez-les facilement avec vos utilisateurs, assurant une introduction fluide et efficace à votre produit.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Fonctionnalités et l'Éducation Produit

Décomposez facilement les fonctionnalités complexes du produit en vidéos d'intégration claires et concises, améliorant l'apprentissage et l'adoption par les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration utilisateur ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, simplifiant la production de vidéos d'intégration utilisateur engageantes. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en contenu vidéo dynamique en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off AI professionnelles, réduisant considérablement le temps de production pour une intégration efficace.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos d'intégration client avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos d'intégration client. Vous pouvez choisir parmi une variété de modèles vidéo, intégrer les éléments de votre marque, et personnaliser les avatars AI et les arrière-plans pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre entreprise lorsque vous personnalisez des vidéos.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation et de démonstration produit complètes ?

HeyGen fournit des fonctionnalités techniques robustes pour créer des vidéos de formation et de démonstration produit détaillées, telles que l'enregistrement d'écran intégré et des capacités avancées d'éditeur vidéo. De plus, son support multilingue vous permet d'atteindre un public mondial avec des voix off AI dans diverses langues.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos d'intégration de haute qualité avec HeyGen ?

En tant que puissant créateur de vidéos d'intégration, HeyGen permet une création rapide de contenu de haute qualité. Avec une fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo et des modèles vidéo prêts à l'emploi, vous pouvez produire des vidéos d'intégration professionnelles, même en résolution 4K, en quelques minutes.

