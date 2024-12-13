Créateur de Vidéos Guide Utilisateur : Créez des Tutoriels Engagés Instantanément

Créez facilement des documentations vidéo engageantes et des tutoriels produits. Exploitez nos modèles professionnels pour un résultat soigné et percutant.

Créez une vidéo tutorielle convaincante de 60 secondes montrant comment les propriétaires de petites entreprises peuvent utiliser facilement un créateur de vidéos tutoriels AI pour intégrer de nouveaux clients. Le style visuel doit être épuré et convivial, avec des graphismes lumineux et une voix off générée par AI amicale et claire, soulignant la facilité d'utilisation des modèles professionnels pour un contenu engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu en herbe, démontrant la puissance de la création vidéo alimentée par AI. Adoptez une esthétique visuelle moderne et énergique avec une musique de fond entraînante, en utilisant des avatars AI réalistes pour présenter les fonctionnalités clés et en soulignant l'efficacité de la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative concise de 90 secondes pour les clients existants, détaillant une nouvelle fonctionnalité produit avec clarté et précision. Employez un style visuel élégant et informatif avec une musique de fond minimale, en veillant à ce que toutes les étapes soient facilement compréhensibles grâce à un texte à l'écran clair et des sous-titres/captions automatiques, soutenus par une bibliothèque de médias/stock professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative vibrante de 30 secondes pour les startups lançant leur dernière offre, illustrant comment un créateur de vidéos en ligne simplifie la création de présentations de produits engageantes. Le style visuel doit être rapide et attrayant, avec une voix off enthousiaste et démontrant comment le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect assurent l'adaptabilité sur toutes les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos Guide Utilisateur

Produisez facilement des vidéos guides utilisateurs claires et engageantes avec des outils alimentés par AI, simplifiant votre processus de documentation et améliorant la compréhension des utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par créer un nouveau projet. Vous pouvez coller votre script pour générer une vidéo à partir de texte, transformant rapidement vos instructions écrites en vidéos explicatives engageantes.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo guide utilisateur en choisissant un avatar AI pour présenter l'information, assurant une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour vos tutoriels produits.
3
Step 3
Ajoutez la Narration et Peaufinez
Utilisez la génération de voix off pour créer un audio clair et cohérent pour vos vidéos tutoriels, garantissant que chaque instruction est entendue avec une voix off générée par AI de haute qualité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo guide utilisateur en appliquant des contrôles de branding comme votre logo et vos couleurs. Ensuite, exportez facilement votre vidéo soignée, prête à être distribuée comme documentation vidéo efficace.

Cas d'Utilisation

Améliorer la Formation et l'Adoption par les Utilisateurs

Augmentez l'engagement et la rétention des utilisateurs en créant des vidéos explicatives dynamiques et alimentées par AI pour une formation et une intégration produit efficaces.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels alimentées par AI ?

HeyGen simplifie le processus en vous permettant de transformer des scripts textuels en vidéos tutoriels dynamiques en utilisant des avatars AI et des voix off générées par AI réalistes. Cette capacité de création vidéo alimentée par AI permet une production rapide de contenu engageant sans tournage complexe.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos guides utilisateurs professionnelles ?

HeyGen propose un créateur de vidéos en ligne intuitif avec des modèles professionnels, une génération robuste de sous-titres et une fonctionnalité texte-à-vidéo. Ces outils garantissent que votre expérience de création de vidéos guides utilisateurs est efficace et aboutit à une documentation vidéo soignée.

HeyGen peut-il générer des tutoriels produits et des vidéos explicatives de haute qualité ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos explicatives efficace, vous permettant de créer des tutoriels produits convaincants en convertissant des scripts en vidéo avec des avatars AI et un branding personnalisé. Vous pouvez facilement produire des vidéos explicatives complètes qui transmettent clairement votre message.

Pourquoi choisir HeyGen pour développer des vidéos explicatives et des documentations vidéo engageantes ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos tutoriels AI car il combine facilité d'utilisation avec des fonctionnalités AI puissantes, y compris le texte-à-vidéo à partir de script et la voix off générée par AI. Cela rend la production de vidéos explicatives professionnelles et de documentations vidéo détaillées rapide et sans effort.

