Renforcez l'apprentissage avec un générateur de vidéos éducatives
Transformez votre formation avec un créateur de vidéos éducatives. Créez facilement des vidéos éducatives captivantes en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une présentation engageante de 90 secondes sur le générateur de vidéos AI, ciblant les utilisateurs technologiques existants et les professionnels de l'informatique, expliquant une nouvelle intégration de produit. Le style visuel doit être dynamique avec des graphiques animés captivants, tandis que l'audio fournit une narration technique précise développée à partir d'un script détaillé, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'explication de cette intégration avancée.
Produisez une vidéo de formation complète de 2 minutes conçue pour les employés internes et les chefs d'équipe, décrivant un nouveau processus d'entreprise du début à la fin. La vidéo doit adopter un style visuel corporatif, amical et facile à suivre, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour structurer efficacement l'information. Assurez-vous que toutes les étapes critiques sont mises en évidence avec du texte à l'écran, rendu accessible grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, faisant de cette vidéo un élément crucial pour une création vidéo efficace.
Développez une démonstration convaincante de 45 secondes sur le créateur de vidéos éducatives destinée aux éducateurs et créateurs de contenu, illustrant comment les PowerPoints existants peuvent être facilement transformés en contenu vidéo engageant. Employez un style visuel lumineux, illustratif et encourageant avec une voix optimiste et informative, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement les présentations. Montrez la flexibilité du redimensionnement des formats d'image et des exportations pour s'adapter à diverses plateformes, fournissant un chemin clair des matériaux traditionnels vers des expériences d'apprentissage dynamiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la portée des cours.
Développez et distribuez efficacement plus de cours éducatifs à l'échelle mondiale, atteignant un public plus large avec facilité grâce à l'AI.
Améliorer la formation en santé.
Clarifiez des informations médicales complexes et améliorez la formation en santé, rendant les connaissances essentielles accessibles et engageantes pour tous.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos AI pour l'éducation des utilisateurs ?
HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui transforme les scripts textuels en vidéos éducatives captivantes. Il utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo, vous permettant de choisir parmi divers avatars AI et de générer des voix off AI réalistes pour donner vie à vos supports de formation.
Puis-je intégrer des supports de formation existants comme des PowerPoints dans HeyGen pour la création de vidéos ?
Oui, HeyGen permet une création de vidéos fluide en vous permettant de télécharger et d'intégrer divers supports de formation, y compris des PowerPoints. Vous pouvez convertir vos présentations en contenu vidéo dynamique, ajoutant des avatars AI et des voix off pour améliorer l'apprentissage et l'engagement.
Quels outils d'édition avancés et contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation professionnelles ?
HeyGen fournit des outils d'édition complets et des contrôles de marque pour personnaliser vos vidéos de formation professionnelles. Vous pouvez appliquer le logo et les couleurs de votre marque, utiliser une riche bibliothèque de médias, et ajouter des sous-titres pour l'accessibilité, garantissant que votre contenu s'aligne parfaitement avec les normes de votre organisation.
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos multilingues avec des voix off AI et des sous-titres ?
HeyGen simplifie la création de vidéos multilingues en offrant une génération robuste de voix off AI et un support automatique de sous-titres. Cette capacité technique permet aux utilisateurs de traduire facilement des scripts et de produire des vidéos de formation accessibles à un public mondial, améliorant la portée et la compréhension.