Générateur de Vidéos de Montée en Compétences : Améliorez la Formation des Employés Maintenant
Créez rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte à vidéo pour un apprentissage efficace.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux développeurs et aux passionnés de technologie, décomposant les principes d'un nouvel algorithme AI. L'esthétique visuelle doit être futuriste et illustrative, avec un avatar AI expressif pour présenter l'information clairement. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour apporter une touche humaine aux sujets techniques complexes, rendant cet outil de génération de vidéos AI inestimable pour des explications détaillées.
Produisez une vidéo de mise à jour concise de 45 secondes pour les équipes d'ingénierie mondiales, introduisant les capacités d'un nouvel outil technique. Le style visuel doit être axé sur l'infographie et direct, avec une voix off AI précise et articulée, facilement adaptable pour le support multilingue. Employez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une livraison audio claire et cohérente dans toutes les versions linguistiques du contenu du générateur de vidéos de formation.
Concevez une vidéo de formation essentielle d'une minute sur les meilleures pratiques de gestion sécurisée des données, destinée à tous les membres du personnel. Le style visuel doit être propre, professionnel et facilement compréhensible, complété par une voix AI amicale mais ferme. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages clés, simplifiant le processus de création de vidéos pour les procédures techniques critiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir l'Apprentissage et la Création de Cours.
Créez sans effort plus de cours de formation et de contenu éducatif, élargissant votre portée à un public mondial avec un support multilingue.
Améliorer l'Efficacité de la Formation des Employés.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter considérablement l'engagement et améliorer la rétention des connaissances dans vos programmes de formation des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en contenu vidéo captivant en utilisant des avatars AI réalistes. Cela simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos, le rendant efficace pour diverses applications.
HeyGen peut-il s'intégrer aux plateformes d'apprentissage existantes pour la formation ?
Oui, HeyGen prend en charge l'intégration LMS, permettant un déploiement fluide de votre contenu de générateur de vidéos de formation au sein des systèmes de gestion de l'apprentissage existants. De plus, vous pouvez exporter des vidéos au format SCORM pour une compatibilité et un suivi étendus.
Quelles options de voix off et multilingues HeyGen propose-t-il ?
HeyGen offre des voix off AI robustes avec une large gamme de voix naturelles, garantissant un audio de haute qualité pour vos vidéos. Nous proposons également un support multilingue complet, vous permettant d'atteindre facilement un public mondial.
HeyGen fournit-il des outils pour un contenu vidéo aligné sur la marque ?
Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de contrôler largement le branding, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans votre création vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos maintiennent une identité de marque cohérente sur toutes les plateformes.