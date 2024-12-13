Générateur de Vidéos de Montée en Compétences : Améliorez la Formation des Employés Maintenant

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte à vidéo pour un apprentissage efficace.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux professionnels de l'informatique et aux nouveaux employés, démontrant une fonctionnalité logicielle complexe. Le style visuel doit être élégant et schématique, avec une voix off AI calme et autoritaire expliquant les processus étape par étape. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer efficacement la documentation technique en explications visuelles captivantes, adaptées à la montée en compétences via l'intégration LMS.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux développeurs et aux passionnés de technologie, décomposant les principes d'un nouvel algorithme AI. L'esthétique visuelle doit être futuriste et illustrative, avec un avatar AI expressif pour présenter l'information clairement. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour apporter une touche humaine aux sujets techniques complexes, rendant cet outil de génération de vidéos AI inestimable pour des explications détaillées.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour concise de 45 secondes pour les équipes d'ingénierie mondiales, introduisant les capacités d'un nouvel outil technique. Le style visuel doit être axé sur l'infographie et direct, avec une voix off AI précise et articulée, facilement adaptable pour le support multilingue. Employez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une livraison audio claire et cohérente dans toutes les versions linguistiques du contenu du générateur de vidéos de formation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation essentielle d'une minute sur les meilleures pratiques de gestion sécurisée des données, destinée à tous les membres du personnel. Le style visuel doit être propre, professionnel et facilement compréhensible, complété par une voix AI amicale mais ferme. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages clés, simplifiant le processus de création de vidéos pour les procédures techniques critiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Montée en Compétences

Transformez sans effort votre contenu de formation en vidéos de montée en compétences captivantes et alimentées par l'AI pour éduquer et responsabiliser votre équipe avec un minimum d'effort.

1
Step 1
Créer à partir du Texte
Commencez par écrire ou coller votre script de formation. La capacité de texte à vidéo de notre plateforme convertit votre contenu écrit en une vidéo dynamique, formant la base de vos cours de montée en compétences.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Améliorez votre contenu didactique en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels. Ces présentateurs numériques ajoutent une touche humaine, rendant vos vidéos de formation plus accessibles et engageantes.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Affinez l'audio de votre vidéo en utilisant la génération avancée de voix off pour une narration au son naturel. Choisissez parmi diverses voix et langues pour parfaitement convenir à votre contenu de formation et à votre public.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre projet et utilisez le redimensionnement et les exports au format d'aspect pour télécharger votre vidéo de montée en compétences terminée dans divers formats. Cela garantit qu'elle est parfaitement adaptée à l'intégration sur n'importe quelle plateforme, y compris votre LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Sujets Complexes

Transformez des concepts complexes, comme les sujets médicaux, en vidéos AI claires, concises et engageantes pour une meilleure compréhension et éducation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en contenu vidéo captivant en utilisant des avatars AI réalistes. Cela simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos, le rendant efficace pour diverses applications.

HeyGen peut-il s'intégrer aux plateformes d'apprentissage existantes pour la formation ?

Oui, HeyGen prend en charge l'intégration LMS, permettant un déploiement fluide de votre contenu de générateur de vidéos de formation au sein des systèmes de gestion de l'apprentissage existants. De plus, vous pouvez exporter des vidéos au format SCORM pour une compatibilité et un suivi étendus.

Quelles options de voix off et multilingues HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre des voix off AI robustes avec une large gamme de voix naturelles, garantissant un audio de haute qualité pour vos vidéos. Nous proposons également un support multilingue complet, vous permettant d'atteindre facilement un public mondial.

HeyGen fournit-il des outils pour un contenu vidéo aligné sur la marque ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de contrôler largement le branding, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans votre création vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos maintiennent une identité de marque cohérente sur toutes les plateformes.

