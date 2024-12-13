Générateur de Vidéos Tutoriels de Mise à Jour : Créez des Guides Plus Rapidement
Rationalisez la création de vos vidéos d'instruction avec des modèles personnalisables et des outils AI puissants, économisant temps et efforts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux équipes de support technique et aux formateurs d'entreprise, illustrant le processus de création d'un nouveau guide utilisateur étape par étape pour une mise à jour logicielle. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et facile à suivre, intégrant des enregistrements d'écran, enrichis par la génération de voix off de HeyGen pour les narrations et des sous-titres précis pour garantir l'accessibilité du contenu vidéo d'instruction.
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes pour les spécialistes L&D et les chefs de département IT, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation des modèles et des scènes dans HeyGen pour créer du contenu vidéo de formation complet lié à des mises à jour de systèmes complexes. La vidéo doit adopter un style d'animation élégant et informatif, utilisant des sous-titres synchronisés et une voix AI confiante pour communiquer efficacement des procédures techniques détaillées via la plateforme de création vidéo AI.
Concevez une vidéo de démonstration technique de 45 secondes pour les rédacteurs techniques et les spécialistes de la documentation, mettant en avant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour convertir rapidement la documentation technique en sortie dynamique de générateur de texte-à-vidéo AI. La présentation visuelle doit être directe et riche en captures d'écran, complétée par une voix AI précise et technique et augmentée de visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer efficacement le processus de mise à jour.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Contenu d'Apprentissage & Élargissez Votre Portée Globale.
Produisez de nombreuses vidéos d'instruction et cours avec AI, rendant l'apprentissage accessible à un public mondial plus large.
Améliorez l'Engagement de la Formation & la Rétention des Connaissances.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour créer des modules de formation dynamiques qui captivent les apprenants et améliorent la mémorisation des informations clés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de texte-à-vidéo AI ?
HeyGen transforme vos scripts écrits en vidéos captivantes en utilisant une AI avancée, avec des avatars AI personnalisables et des voix off AI réalistes. Cette plateforme de création vidéo AI simplifie l'ensemble du processus de production, du texte à la vidéo finale.
Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos avatars AI, y compris l'apparence et la voix, ainsi que des contrôles de branding robustes. Vous pouvez facilement intégrer vos logos et couleurs de marque pour assurer la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos.
Quels outils d'édition vidéo sont disponibles dans HeyGen ?
HeyGen propose des outils d'édition vidéo intuitifs qui vous permettent d'affiner votre contenu, d'ajouter des transitions de scène et d'intégrer des médias de sa bibliothèque. La plateforme génère également automatiquement des sous-titres, garantissant que vos vidéos sont accessibles et soignées.
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction ?
HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos tutoriels en permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos d'instruction détaillées en utilisant des capacités de texte-à-vidéo et des modèles préconçus. Cette plateforme de création vidéo AI réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires pour produire du contenu éducatif de haute qualité.