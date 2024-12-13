Imaginez une vidéo tutorielle Unix introductive de 60 secondes, destinée aux novices passionnés de technologie, démontrant clairement les commandes de base. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour mettre en avant les actions clés, complété par une voix off amicale et encourageante. Un avatar AI pourrait guider les spectateurs pas à pas à travers leur première expérience avec le terminal, rendant les concepts complexes accessibles et engageants.

Générer une Vidéo