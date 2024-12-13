Créateur de Vidéos Universitaires : Créez du Contenu Éducatif Engagé
Transformez instantanément des scripts en vidéos promotionnelles dynamiques pour l'université et des cours d'apprentissage en ligne en utilisant la fonction Texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo convaincante de 45 secondes présentant des témoignages authentiques d'étudiants, ciblant les lycéens envisageant des candidatures universitaires. La vidéo doit adopter un style visuel et audio personnel et authentique, mettant en lumière des expériences étudiantes diverses, et utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et la clarté.
Développez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour recruter des candidats potentiels intéressés par des programmes académiques spécifiques, en se concentrant sur les cours d'apprentissage en ligne. Adoptez une approche visuelle moderne et engageante, mettant en avant les éléments clés des cours avec des visuels percutants et des voix off concises, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel.
Générez une vidéo invitante de 90 secondes illustrant l'expérience complète de la vie universitaire, destinée aux étudiants internationaux et à leurs familles. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, mettant en avant les clubs étudiants, les événements sur le campus et la communauté diversifiée, sur une bande sonore entraînante, avec une narration générée via la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez l'Apprentissage en Ligne.
Créez plus de cours d'apprentissage en ligne et atteignez un public mondial efficacement avec la génération de vidéos AI.
Boostez les Annonces de Recrutement Universitaire.
Produisez des vidéos promotionnelles universitaires et des annonces de recrutement performantes en quelques minutes pour attirer les futurs étudiants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les universités à créer des vidéos promotionnelles engageantes ?
HeyGen permet aux universités de produire des vidéos promotionnelles de haute qualité en utilisant son générateur de vidéos AI. Profitez de modèles professionnels, personnalisez le branding avec des logos et des couleurs, et intégrez des séquences d'archives et des effets d'animation pour mettre en valeur votre visite virtuelle du campus ou les témoignages d'étudiants de manière efficace.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les cours d'apprentissage en ligne ?
HeyGen simplifie la création de contenu pour les cours d'apprentissage en ligne en transformant le texte en vidéo engageante. Utilisez des avatars AI réalistes et une génération avancée de voix off, couplés à des sous-titres automatiques, pour offrir un contenu éducatif captivant de manière efficace.
HeyGen peut-il remplacer les outils de montage vidéo traditionnels pour le contenu universitaire ?
HeyGen simplifie le processus de production vidéo, réduisant la dépendance aux outils de montage vidéo complexes grâce à sa plateforme intuitive. Son interface glisser-déposer et ses modèles professionnels permettent une création rapide de contenu pour les réseaux sociaux, les témoignages d'étudiants, et plus encore, avec un redimensionnement flexible des formats pour diverses plateformes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il aux universités axées sur le recrutement d'étudiants et les réseaux sociaux ?
Les universités peuvent considérablement améliorer leurs efforts de recrutement et leur présence sur les réseaux sociaux en créant des vidéos promotionnelles dynamiques avec HeyGen. Générez du contenu engageant mettant en avant des témoignages d'étudiants ou des points forts de la visite virtuelle du campus, en utilisant le générateur de vidéos AI de HeyGen pour attirer efficacement les futurs étudiants.