Découvrez comment les institutions académiques peuvent rapidement simplifier la création de leurs cours en ligne avec une vidéo de 30 secondes conçue pour les enseignants universitaires et les concepteurs de cours. Ce prompt envisage un style visuel lumineux et engageant associé à une voix off professionnelle et dynamique, montrant comment le Text-to-video de HeyGen à partir de script et les divers Modèles & scènes peuvent transformer un simple plan en un module de formation complet presque instantanément, rendant un puissant "générateur de formation universitaire" accessible à tous.

