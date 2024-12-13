Générateur de Formation Universitaire : Créateur de Cours par IA pour l'Académie

Créez rapidement des cours en ligne engageants et des formations interactives pour les institutions académiques avec le Text-to-video avancé à partir de script.

Découvrez comment les institutions académiques peuvent rapidement simplifier la création de leurs cours en ligne avec une vidéo de 30 secondes conçue pour les enseignants universitaires et les concepteurs de cours. Ce prompt envisage un style visuel lumineux et engageant associé à une voix off professionnelle et dynamique, montrant comment le Text-to-video de HeyGen à partir de script et les divers Modèles & scènes peuvent transformer un simple plan en un module de formation complet presque instantanément, rendant un puissant "générateur de formation universitaire" accessible à tous.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux départements RH, illustrant le potentiel de pointe d'une plateforme de génération de cours de formation par IA. La vidéo devrait présenter des graphismes modernes et un avatar IA amical et enthousiaste utilisant la génération de voix off de HeyGen, rendant les "cours de formation interactifs" complexes engageants et accessibles pour la formation des employés, soulignant l'intégration fluide de contenus éducatifs propulsés par l'IA.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo didactique de 60 secondes pour les créateurs de cours indépendants et les petits prestataires de formation, démontrant le développement sans effort de "contenus personnalisables" à l'aide d'un "outil de création eLearning". Cette vidéo utilisera un style visuel propre et didactique avec une voix off claire et concise, mettant en avant l'utilisation efficace des Sous-titres/captions de HeyGen et son support robuste de Bibliothèque de médias/stock pour construire un développement de contenu éducatif complet qui se démarque.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle rapide de 15 secondes ciblant les éducateurs occupés et les spécialistes du marketing de contenu pour les plateformes éducatives, mettant en avant la puissance de la "Génération Vidéo par IA" pour des mises à jour rapides ou des "modules de formation" micro-learning. Ce prompt appelle à une présentation rapide et visuellement riche avec du texte animé et une voix off dynamique, utilisant le redimensionnement & exportation de l'Aspect-ratio de HeyGen pour adapter instantanément le contenu à diverses plateformes et engager les apprenants avec des messages succincts et percutants.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Formation Universitaire

Générez des cours en ligne percutants et personnalisables pour les institutions académiques avec des outils propulsés par l'IA, simplifiant le développement de contenu et améliorant les expériences d'apprentissage.

1
Step 1
Créez Votre Cours de Formation par IA
Saisissez votre matériel de formation ou sujet, et notre moteur de génération de cours de formation par IA élaborera un plan de cours complet et un contenu initial, avec des scripts vidéo générés par IA.
2
Step 2
Personnalisez les Modules d'Apprentissage
Affinez votre programme à l'aide du constructeur de cours intuitif par glisser-déposer. Ajoutez du contenu personnalisable, des éléments interactifs comme des quiz, et des visuels riches pour engager efficacement les apprenants.
3
Step 3
Produisez des Leçons Vidéo Engagantes
Exploitez la Génération Vidéo par IA pour transformer votre contenu en leçons vidéo dynamiques. Choisissez parmi une gamme d'avatars et de voix IA pour délivrer votre formation avec un fini professionnel.
4
Step 4
Intégrez et Déployez la Formation
Assurez une large accessibilité en intégrant votre cours avec les systèmes de gestion de l'apprentissage existants. Exportez votre formation dans divers formats, y compris la conformité SCORM, pour un déploiement sans faille.

Cas d'Utilisation

Clarifier les Sujets Académiques Complexes

Utilisez la vidéo IA pour simplifier les sujets universitaires complexes, comme les sciences médicales, rendant le contenu éducatif avancé plus accessible et percutant.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la Génération Vidéo par IA pour la création de cours en ligne ?

HeyGen simplifie le processus de création de cours en ligne engageants en utilisant la Génération Vidéo par IA avancée. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en contenu vidéo captivant avec des avatars IA réalistes et des voix off professionnelles, accélérant ainsi le développement de leur contenu éducatif.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour développer des cours de formation interactifs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de personnaliser largement le contenu pour les cours de formation interactifs. Utilisez une bibliothèque de modèles, de scènes et de médias, ainsi que des contrôles de marque pour garantir que vos supports éducatifs sont uniques et reflètent l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il servir d'outil de création eLearning complet pour la génération de formation universitaire ?

Absolument, HeyGen agit comme un puissant outil de création eLearning, permettant une génération efficace de formation universitaire. Créez facilement des modules de formation structurés en convertissant des scripts en leçons vidéo, complètes avec des avatars IA et des sous-titres générés automatiquement, simplifiant ainsi le développement de votre contenu éducatif.

Comment HeyGen soutient-il le développement de contenu visuel riche pour les cours éducatifs ?

HeyGen soutient le développement robuste de contenu éducatif grâce à une bibliothèque de médias complète et des visuels personnalisables. Exploitez les outils de conception de HeyGen, y compris les avatars IA et les divers modèles, pour produire des cours de haute qualité, visuellement engageants, adaptés à diverses plateformes.

