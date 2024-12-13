Le Créateur Ultime de Vidéos de Ressources Universitaires

Boostez l'engagement des étudiants et créez facilement du contenu éducatif époustouflant avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un extrait vidéo éducatif concis de 45 secondes destiné aux étudiants universitaires actuels, simplifiant un sujet académique complexe d'un cours en ligne. Cette vidéo doit présenter un style visuel clair et professionnel avec des éléments animés et une voix off experte, facilement générée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo inspirante de 30 secondes sur le parcours de réussite d'un étudiant, destinée aux donateurs potentiels et aux anciens élèves, mettant en lumière l'impact du soutien universitaire sur les parcours individuels des étudiants. Le style visuel et audio doit être authentique et sincère, avec une voix d'étudiant véritable, rendue accessible à tous grâce aux sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 50 secondes mettant en lumière une ressource, destinée aux nouveaux et actuels étudiants, professeurs et personnel de l'université, détaillant les avantages d'un service spécifique du campus. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et épurée avec des graphiques clairs et un audio directif, simplifiée par l'utilisation des modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Ressources Universitaires

Créez facilement du contenu éducatif professionnel, des vidéos promotionnelles universitaires et des vidéos de cours en ligne pour augmenter l'engagement et la portée des étudiants.

1
Step 1
Créer à partir d'un Modèle
Lancez votre vidéo de ressources universitaires en choisissant parmi une sélection de modèles professionnels, adaptés pour du contenu éducatif ou promotionnel.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script & Générez la Voix
Collez votre script de contenu éducatif et utilisez la génération de voix off de HeyGen pour donner vie à votre texte avec une narration au son naturel.
3
Step 3
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez un avatar AI dans notre bibliothèque diversifiée pour présenter visuellement votre contenu, améliorant l'engagement et offrant un visage dynamique à votre vidéo de ressources universitaires.
4
Step 4
Appliquez les Finitions & Exportez
Assurez l'accessibilité pour tous les étudiants avec des sous-titres/captions automatiques et exportez votre vidéo finale dans divers formats d'aspect, prête pour différentes plateformes et audiences.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos Promotionnelles Engagantes

Créez rapidement des vidéos promotionnelles captivantes pour les réseaux sociaux, attirant les étudiants et mettant efficacement en valeur les ressources universitaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos promotionnelles captivantes pour l'université et des visites virtuelles du campus ?

HeyGen propose des avatars AI avancés et divers modèles pour réaliser des vidéos promotionnelles universitaires époustouflantes. Vous pouvez facilement créer des visites virtuelles engageantes du campus qui captivent l'engagement des étudiants sans outils de montage vidéo complexes.

Quelles sont les capacités de HeyGen pour développer des vidéos de cours en ligne engageantes et du contenu éducatif ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de cours en ligne de haute qualité et du contenu éducatif en utilisant des avatars AI et une génération de voix off robuste. Ajoutez facilement des sous-titres/captions pour l'accessibilité, garantissant que vos étudiants restent engagés à chaque leçon.

HeyGen facilite-t-il la création de vidéos à partir de texte à des fins éducatives ?

Oui, HeyGen vous permet de transformer des scripts en vidéos éducatives professionnelles sans effort. Utilisez notre générateur de vidéos AI avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo et des avatars AI dynamiques pour créer des cours engageants efficacement.

Pourquoi choisir HeyGen comme générateur de vidéos AI pour les ressources universitaires ?

HeyGen simplifie la création de contenu pour les créateurs de vidéos de ressources universitaires, rendant facile la production de vidéos professionnelles. Notre plateforme offre des outils de montage vidéo intuitifs et des modèles personnalisables, permettant à quiconque de créer rapidement du contenu éducatif à fort impact.

