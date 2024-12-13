Générateur de Vidéos de Ressources Universitaires : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Stimulez l'engagement des étudiants et la production de contenu évolutive avec des avatars AI, transformant les matériaux de cours en vidéos de haute qualité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les étudiants universitaires actuels, détaillant comment accéder et utiliser le dépôt de matériel de cours numérique de la bibliothèque. Le style visuel doit être propre et professionnel, utilisant un texte clair à l'écran et des graphiques pour guider les spectateurs, avec une voix off calme et instructive, le tout produit efficacement en convertissant un script directement en vidéo à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes ciblant les apprenants adultes potentiels, promouvant une nouvelle série de cours en ligne offerts par l'université. Le style visuel doit être moderne et élégant, utilisant des séquences vidéo professionnelles et des graphiques animés engageants, accompagnés d'une voix off énergique et persuasive et d'une musique de fond percutante, en tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour créer des visuels de haute qualité et attrayants.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo concise de 50 secondes pour tous les étudiants universitaires, offrant des conseils rapides pour réussir académiquement et gérer son temps, délivrée avec un ton vibrant et encourageant. Le style visuel doit être rapide et visuellement attrayant, incorporant du texte animé et des graphiques simples pour mettre en évidence les points clés, et assurer l'accessibilité pour tous les spectateurs en générant automatiquement des sous-titres précis à l'aide de la fonctionnalité intégrée de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Ressources Universitaires

Transformez sans effort vos matériaux éducatifs en ressources vidéo engageantes et de haute qualité pour améliorer les cours en ligne et l'engagement des étudiants.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre texte existant, vos matériaux de cours ou descriptions de ressources dans l'éditeur. La plateforme utilise une génération avancée de texte-à-vidéo pour convertir votre contenu efficacement.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar et Modèle
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre institution ou cours. Vous pouvez également choisir parmi divers modèles vidéo pour donner à votre contenu un aspect professionnel et cohérent.
3
Step 3
Ajoutez du Branding et des Sous-titres
Appliquez le branding de votre université avec des logos et couleurs personnalisés pour maintenir la cohérence. Générez automatiquement des sous-titres précis pour assurer l'accessibilité et améliorer la compréhension des spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Revoyez votre vidéo générée et apportez les ajustements finaux. Exportez votre contenu vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect, prêt pour une intégration transparente dans toute plateforme d'apprentissage ou site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier des Concepts Académiques Complexes

Utilisez la génération de vidéos AI pour simplifier des sujets académiques complexes dans toutes les disciplines, rendant l'apprentissage plus accessible et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéos universitaires pour le contenu éducatif ?

HeyGen permet aux universités de créer du contenu vidéo de haute qualité en utilisant son générateur de vidéos AI. Il transforme les scripts textuels en contenu éducatif engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisables, parfait pour les cours en ligne et les vidéos de formation.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour produire du contenu éducatif engageant ?

HeyGen propose une suite d'outils créatifs, y compris divers avatars AI et des modèles vidéo professionnels, pour concevoir du contenu éducatif captivant. Vous pouvez facilement personnaliser les scènes, ajouter du branding, et utiliser une riche bibliothèque de médias pour produire du contenu vidéo de haute qualité qui stimule l'engagement des étudiants.

HeyGen peut-il automatiser la production de vidéos de ressources universitaires ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de ressources universitaires grâce à l'automatisation pilotée par AI, permettant une production de contenu évolutive à partir de texte simple. Son générateur de texte-à-vidéo permet une itération rapide et une localisation avec génération automatique de sous-titres et diverses voix off, économisant un temps et des ressources considérables.

HeyGen est-il facile à utiliser pour créer des matériaux de cours et des vidéos de formation ?

Absolument, l'interface intuitive de glisser-déposer de HeyGen rend la création de matériaux de cours et de vidéos de formation engageants simple. Les utilisateurs peuvent tirer parti de modèles vidéo prêts à l'emploi et convertir des scripts en contenu vidéo de haute qualité efficacement, simplifiant l'ensemble du processus de production.

