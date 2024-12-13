Créateur de Vidéos Promotionnelles Universitaires : Augmentez les Inscriptions
Créez des vidéos captivantes qui attirent les meilleurs talents. Utilisez les voix off AI pour raconter l'histoire de votre université.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Envisagez de produire une vidéo chaleureuse et authentique de 45 secondes pour les réseaux sociaux, mettant en avant des témoignages d'étudiants convaincants, spécifiquement pour les lycéens envisageant des candidatures universitaires ; cette vidéo devrait utiliser des plans de style interview personnel et permettre aux voix des étudiants de briller, tandis que la génération de voix off de HeyGen assure une qualité audio cristalline tout au long.
Pour les candidats internationaux et leurs familles, une vidéo explicative informative et professionnelle de 60 secondes détaillant les programmes universitaires ou le processus de candidature est essentielle ; utilisez des graphiques clairs et un ton accueillant, en tirant parti des sous-titres de HeyGen pour garantir une accessibilité multilingue et une large portée.
Générez un spot vidéo AI tendance et rapide de 15 secondes, destiné à engager les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux (Gen Z), qui met rapidement en avant les événements clés de l'université ou des aspects uniques à travers des coupes rapides dynamiques et une musique entraînante ; les avatars AI de HeyGen introduiront chaque segment, ajoutant une touche visuelle captivante pour séduire ce public.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les plateformes sociales afin d'attirer les futurs étudiants et de mettre en avant la vie sur le campus avec facilité.
Mettez en Avant les Témoignages d'Étudiants.
Transformez les histoires de réussite des étudiants en vidéos convaincantes alimentées par l'AI, renforçant la confiance et mettant en avant l'impact positif de l'université.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les universités à créer des vidéos promotionnelles engageantes ?
HeyGen permet aux universités de produire des "vidéos promotionnelles" captivantes en utilisant des "avatars AI" et la fonctionnalité "texte-à-vidéo à partir d'un script", mettant efficacement en valeur la vie sur le campus et les témoignages d'étudiants pour "augmenter les inscriptions". Cette plateforme sert de puissant "créateur de vidéos promotionnelles universitaires" qui simplifie la création de contenu.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour une création vidéo efficace ?
HeyGen est un "créateur de vidéos AI" avancé qui propose des "fonctionnalités AI" intégrées telles que des "avatars AI" réalistes, des "voix off AI" et des "sous-titres" automatiques pour transformer les scripts en vidéos professionnelles. Ces capacités simplifient l'ensemble du processus de production vidéo.
HeyGen peut-il adapter les vidéos pour diverses plateformes de réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen prend en charge le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect", facilitant l'adaptation de votre contenu "vidéo promotionnelle" pour différents canaux numériques. Cela garantit que vos "vidéos sur les réseaux sociaux" sont soignées et professionnelles, quel que soit le support.
Comment les modèles vidéo de HeyGen simplifient-ils la production de contenu ?
La vaste bibliothèque de "modèles vidéo" de HeyGen permet une production rapide de contenu de haute qualité, agissant comme un "créateur de vidéos promotionnelles" intuitif. Les utilisateurs peuvent personnaliser ces modèles avec leur image de marque et utiliser l'"éditeur glisser-déposer" pour créer rapidement des histoires visuelles époustouflantes.