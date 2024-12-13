Créez une publicité vibrante de 30 secondes pour un créateur de vidéos promotionnelles universitaires, ciblant les futurs étudiants et leurs parents, qui capture de manière vivante la vie dynamique du campus et les installations à la pointe de la technologie ; une bande sonore entraînante et des visuels énergiques souligneront le message, et la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script peut simplifier la création d'une narration captivante.

Générer une Vidéo