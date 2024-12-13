Générateur de Vidéos de Programmes Universitaires : Élevez Votre Portée

Créez rapidement des vidéos de marketing scolaire convaincantes avec des avatars AI professionnels.

Générez une vidéo captivante de 45 secondes présentant un nouveau programme universitaire, ciblant les futurs étudiants et leurs parents avec un style visuel inspirant et professionnel, accompagné d'une bande sonore entraînante et d'une voix off claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter de manière dynamique les points forts du programme, garantissant un engagement élevé pour les vidéos de marketing scolaire.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative engageante de 60 secondes conçue pour les apprenants en ligne, décomposant des concepts éducatifs complexes avec des graphiques animés clairs et une voix off amicale. Ce créateur de vidéos éducatives AI utilise la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, rendant la création de contenu simple grâce à des modèles et des scènes préconçus.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip vibrant de 30 secondes pour les réseaux sociaux afin d'attirer les jeunes adultes, avec un contenu visuellement attrayant et rythmé sur de la musique moderne, optimisé pour une visualisation silencieuse. Les sous-titres/captions et les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen garantiront une portée maximale et une accessibilité pour une création vidéo percutante.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation informative de 90 secondes pour le personnel et les enseignants universitaires, présentant de nouvelles politiques ou procédures avec un style visuel propre et professionnel et une voix off autoritaire. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et envisagez d'utiliser des avatars AI pour une diffusion cohérente et engageante des vidéos éducatives.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Programmes Universitaires

Transformez sans effort les informations sur les programmes en vidéos éducatives captivantes pour le marketing et la sensibilisation avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Commencez par saisir les détails de votre programme et les messages clés sous forme de texte. Notre AI convertira automatiquement votre script en une vidéo dynamique, vous faisant gagner du temps sur le tournage.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos programmes universitaires. Ces présentateurs numériques peuvent transmettre efficacement votre message et engager votre public.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Personnalisez
Produisez des voix off de qualité professionnelle dans plusieurs langues ou sélectionnez parmi des modèles préconçus pour améliorer l'attrait visuel et la transmission du message de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec le branding de l'université, ajustez les ratios d'aspect pour différentes plateformes et exportez-la pour un partage fluide sur les réseaux sociaux, sites web ou présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser le Marketing et la Sensibilisation Universitaire

.

Créez rapidement des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux et des clips marketing pour promouvoir les programmes universitaires et attirer les futurs étudiants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen simplifie la création de vidéos éducatives engageantes en offrant des modèles prêts à l'emploi, des avatars AI et de puissantes capacités de transformation de texte en vidéo. Vous pouvez facilement transformer des scripts en contenu captivant avec une interface glisser-déposer, garantissant que des vidéos éducatives de haute qualité sont accessibles à tous.

HeyGen peut-il créer des vidéos éducatives AI professionnelles avec des avatars AI personnalisés et des voix off ?

Absolument. HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos éducatives AI professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix off naturelles. Cela permet de créer un contenu personnalisé et hautement engageant, parfait pour divers scénarios d'apprentissage et projets créatifs.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour les vidéos de programmes universitaires et les vidéos de marketing scolaire ?

HeyGen est un générateur exceptionnel de vidéos de programmes universitaires car il permet la production rapide de vidéos explicatives de haute qualité et de vidéos de marketing scolaire. Avec des contrôles de marque, un support de bibliothèque de médias et des options de localisation faciles, les universités peuvent efficacement mettre en valeur leurs programmes et atteindre des publics diversifiés.

HeyGen prend-il en charge la génération rapide de vidéos de formation pour les équipes L&D ?

Oui, HeyGen est conçu pour accélérer la production de vidéos de formation pour les équipes L&D. En utilisant la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo, les voix off AI et une vaste bibliothèque de médias, les entreprises peuvent rapidement créer des vidéos de formation complètes et engageantes sans temps de production étendu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo