Créateur de Programme Universitaire : Créez Votre Emploi du Temps Idéal

Concevez facilement votre emploi du temps académique. Notre créateur d'emploi du temps en ligne gratuit offre des modèles personnalisables et un éditeur glisser-déposer pour une planification étudiante efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les administrateurs universitaires et les départements académiques cherchant l'efficacité, imaginez une vidéo de 90 secondes qui illustre visuellement comment notre "créateur de programme universitaire" simplifie la "planification de programme" complexe et aide à générer des "emplois du temps optimisés". Un style visuel professionnel et épuré, avec des visualisations de données précises et des démonstrations claires de l'interface, doit être associé à un ton confiant et autoritaire délivré par un "avatar AI". Essentiellement, cette vidéo utiliserait la "génération de voix off" pour expliquer de manière concise les avantages stratégiques et les fonctionnalités avancées, présentant une vision claire de l'amélioration des opérations académiques.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de 45 secondes s'adressant directement aux étudiants universitaires qui souhaitent des emplois du temps personnalisés et facilement partageables. Cette production doit plonger les spectateurs dans une expérience visuelle lumineuse et engageante, soulignée par une bande sonore amicale et encourageante. Elle montrera de manière convaincante la facilité d'utilisation des "modèles personnalisables" pour concevoir un "emploi du temps hebdomadaire" unique et démontrera la fonctionnalité "partage" intuitive, soulignant comment "Modèles & scènes" permet une création rapide et attrayante de mises en page pour une vie étudiante collaborative.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo d'une minute ciblant les diplômés du lycée et les nouveaux étudiants universitaires, en mettant l'accent sur la simplicité de la "planification étudiante" et le maintien de l'"organisation" avec un "emploi du temps" académique. Le style visuel doit être dynamique avec des montages rapides et des indices textuels clairs à l'écran, soutenu par une bande sonore motivante et inspirante. Montrez le processus fluide de création d'un emploi du temps et la polyvalence du "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour adapter la visualisation de l'emploi du temps à différentes plateformes de médias sociaux ou à l'impression, complété par des "sous-titres" efficaces pour l'accessibilité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Programme Universitaire

Concevez facilement votre emploi du temps académique avec nos outils intuitifs, assurant une planification étudiante organisée pour votre programme universitaire ou collégial.

1
Step 1
Créez la Structure de Votre Programme
Commencez par configurer le cadre de votre emploi du temps académique en utilisant notre créateur de programme intuitif. Utilisez des modèles personnalisables pour prendre de l'avance sur votre planification de programme universitaire.
2
Step 2
Ajoutez Vos Cours
Ajoutez facilement des cours à votre emploi du temps hebdomadaire. Définissez avec précision les horaires et les jours de cours pour une vue d'ensemble complète de la planification étudiante.
3
Step 3
Sélectionnez et Affinez les Détails
Personnalisez votre créateur d'emploi du temps en sélectionnant des créneaux horaires spécifiques. Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour organiser les éléments jusqu'à ce que votre emploi du temps soit parfait.
4
Step 4
Exportez ou Partagez Votre Emploi du Temps
Une fois finalisé, téléchargez votre emploi du temps universitaire pour l'impression ou partagez-le directement. Assurez un accès facile à votre emploi du temps académique organisé.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à expliquer des programmes universitaires complexes ?

HeyGen vous permet de transformer des scripts détaillés de "créateur de programme universitaire" en explications vidéo engageantes. Utilisez des "avatars AI" et la "génération de voix off" pour clarifier la planification de programme complexe et les emplois du temps académiques, rendant l'information complexe plus accessible pour les étudiants et le personnel.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour présenter des emplois du temps académiques ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour créer un contenu convaincant de "créateur d'emploi du temps". Vous pouvez utiliser des "modèles & scènes" pour concevoir des présentations dynamiques d'"emplois du temps hebdomadaires" et utiliser des "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour maintenir la cohérence institutionnelle.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de planification étudiante personnalisées pour les collèges ?

Absolument. Avec HeyGen, vous pouvez personnaliser des guides de planification étudiante pour votre "collège" ou "université" en utilisant des "modèles personnalisables". Générez des vidéos avec des "avatars AI" qui ajoutent des cours, expliquent l'inscription et organisent des emplois du temps académiques, en adaptant le contenu aux besoins spécifiques des étudiants.

HeyGen prend-il en charge divers formats pour les vidéos d'emploi du temps académique ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos d'"emploi du temps académique" sont largement accessibles et facilement partageables. Profitez du "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour s'adapter à diverses plateformes et incluez des "sous-titres" pour améliorer la compréhension de tous les spectateurs, facilitant le partage et le téléchargement sans effort.

