Créateur de Vidéos de Présentation Universitaire : Créez des Visites de Campus Engagantes
Exploitez le texte-à-vidéo alimenté par l'AI pour créer rapidement des vidéos promotionnelles universitaires professionnelles et stimuler l'engagement des étudiants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo authentique de 45 secondes mettant en lumière de véritables témoignages d'étudiants, visant à engager les lycéens et leurs parents en offrant un aperçu honnête de l'expérience universitaire. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et accueillante, utilisant des interviews d'étudiants divers filmées sur le campus avec un éclairage naturel, rehaussées par une piste acoustique subtile. Exploitez les Sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs, augmentant l'engagement des étudiants grâce à des histoires personnelles.
Développez une vidéo promotionnelle informative de 30 secondes ciblant des candidats à des programmes spécifiques, mettant en avant un département académique unique ou une opportunité de recherche. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et épuré, mettant en scène des experts du corps professoral et des installations de pointe, accompagnée d'une narration claire et autoritaire. Employez la fonctionnalité de Texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement le contenu écrit en parole engageante, stimulant les inscriptions et la sensibilisation aux programmes spécialisés.
Créez une vidéo inspirante de 60 secondes célébrant les réussites des anciens élèves, destinée aux anciens, aux donateurs potentiels et au grand public pour renforcer l'image de marque vidéo du campus. Le style visuel doit être cinématographique et soigné, mettant en scène des diplômés réussis dans leurs domaines respectifs aux côtés d'images nostalgiques du campus, accompagnées d'une musique orchestrale puissante et inspirante. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour accéder facilement à des séquences b-roll de haute qualité qui complètent les interviews et construisent un récit convaincant autour des réussites de la graduation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez les Campagnes d'Admission.
Rationalisez la production de vidéos promotionnelles universitaires à fort impact pour les campagnes d'admission, attirant les futurs étudiants avec du contenu alimenté par l'AI.
Engagez sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour engager efficacement les futurs étudiants et accroître la notoriété de l'université.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur efficace de vidéos de présentation universitaire ?
HeyGen permet aux universités de créer des vidéos promotionnelles universitaires professionnelles et engageantes de manière efficace. En exploitant la technologie avancée de Générateur de Vidéos AI, il simplifie la production de contenu de créateur de vidéos de présentation universitaire, permettant une production de contenu évolutive pour diverses initiatives de sensibilisation.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement des étudiants ?
HeyGen propose des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes, permettant de créer des vidéos promotionnelles universitaires visuellement attrayantes. Ces fonctionnalités, combinées à des outils d'édition intuitifs, aident à créer des visites virtuelles dynamiques du campus et des témoignages d'étudiants qui augmentent considérablement l'engagement des étudiants et la sensibilisation aux inscriptions.
HeyGen peut-il aider les universités à maintenir leur identité de marque dans les vidéos ?
Absolument, HeyGen garantit que les universités peuvent maintenir une identité de marque cohérente avec des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et des palettes de couleurs spécifiques dans chaque vidéo professionnelle. Cela est crucial pour un marketing d'admission cohérent et une image de marque vidéo globale du campus.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités d'accessibilité comme les sous-titres et les formats d'aspect variés ?
Oui, HeyGen prend en charge nativement la génération automatique de Sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité du contenu vidéo éducatif et de l'apprentissage en ligne. De plus, il offre un redimensionnement flexible des formats d'aspect pour les exportations, garantissant que vos vidéos sont superbes sur toutes les plateformes.