Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une courte vidéo de 1,5 minute conçue pour les candidats internationaux, offrant un aperçu chaleureux et complet de la culture dynamique du campus universitaire. La présentation visuelle doit être accueillante et diversifiée, mettant en avant la vie étudiante, les événements culturels et les beaux paysages du campus, accompagnée d'un ton amical. En utilisant "Texte en vidéo à partir de script", assurez-vous que le récit communique sans effort l'expérience étudiante unique, faisant de cet outil un puissant outil de marketing scolaire qui comble les écarts culturels et invite les talents mondiaux.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative de 2 minutes pour les nouveaux étudiants admis se préparant à l'orientation, détaillant les ressources essentielles du campus comme la bibliothèque, la santé étudiante et les services de carrière. Le style visuel et audio doit être clair, concis et rassurant, utilisant des graphiques épurés et une présentation accessible. Utilisez des "Avatars AI" pour guider les étudiants à travers l'information, agissant comme des mentors virtuels amicaux, faisant de cela une solution pratique de créateur de vidéos de sensibilisation universitaire pour l'engagement pré-inscription.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo captivante de 45 secondes destinée aux partenaires de recherche potentiels, aux anciens élèves et au grand public, mettant en lumière une innovation de recherche universitaire révolutionnaire ou une réalisation académique récente. L'esthétique visuelle doit être élégante, moderne et inspirante, utilisant des graphiques en mouvement dynamiques et des séquences d'archives professionnelles pour transmettre l'importance. Utilisez des "Modèles et scènes" pour assembler rapidement un récit percutant qui positionne l'institution comme un leader, agissant comme un créateur de vidéos AI efficace pour mettre en valeur l'excellence institutionnelle.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sensibilisation Universitaire

Produisez sans effort des vidéos de sensibilisation universitaire convaincantes pour attirer les étudiants potentiels et mettre en valeur votre institution avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Sensibilisation
Commencez par écrire ou coller votre message. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script transforme vos mots en une vidéo dynamique, parfaite pour engager les étudiants potentiels.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI et un Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre université. Associez-les à un modèle professionnellement conçu pour établir un look cohérent et attrayant pour vos vidéos de marketing scolaire.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et Sous-titres Engagés
Améliorez la clarté et l'accessibilité avec des voix off AI professionnelles dans diverses langues. Générez automatiquement des sous-titres et légendes pour garantir que votre message atteigne un public plus large, y compris ceux avec le son désactivé.
4
Step 4
Exportez pour N'importe Quelle Plateforme
Finalisez vos vidéos promotionnelles en appliquant l'image de marque de votre université. Ensuite, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête pour les réseaux sociaux ou votre site web, pour vous connecter avec les étudiants potentiels.

Élargissez la Portée des Programmes Éducatifs

Développez davantage de cours en ligne et de contenu éducatif pour élargir la portée mondiale de votre université et attirer des apprenants et étudiants diversifiés.

Questions Fréquemment Posées

Quelles capacités avancées les avatars AI de HeyGen apportent-ils à la sensibilisation universitaire ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off AI pour créer des vidéos de sensibilisation universitaire engageantes et personnalisées. Ces présentateurs numériques peuvent transmettre efficacement des messages aux étudiants potentiels, rendant vos vidéos de marketing scolaire plus dynamiques et mémorables.

HeyGen peut-il aider à simplifier la création de vidéos promotionnelles pour les établissements éducatifs ?

Absolument, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos promotionnelles grâce à une vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Vous pouvez facilement générer des vidéos marketing de haute qualité en convertissant du texte en vidéo à partir de script, économisant ainsi du temps et des ressources précieuses pour vos initiatives de sensibilisation étudiante.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la sensibilisation des étudiants à l'échelle mondiale ?

HeyGen propose un support multilingue et des sous-titres et légendes automatiques, permettant aux établissements éducatifs d'atteindre des populations étudiantes diversifiées dans le monde entier. Ces fonctionnalités techniques garantissent que vos vidéos éducatives sont accessibles et percutantes pour un public plus large d'étudiants potentiels.

Comment HeyGen aide-t-il à optimiser les vidéos de marketing scolaire pour les plateformes de médias sociaux ?

HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect et contrôles de marque, vous permettant d'adapter vos vidéos de marketing scolaire pour une performance optimale sur les plateformes de médias sociaux. Créez facilement des vidéos sociales captivantes qui attirent l'attention et stimulent efficacement la sensibilisation étudiante.

