générateur de vidéos d'orientation universitaire : Simplifiez l'intégration des étudiants
Créez facilement des vidéos engageantes pour les nouveaux étudiants en utilisant des avatars AI pour donner vie à votre contenu et simplifier votre processus d'intégration.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un segment vidéo d'intégration de 60 secondes ciblant les étudiants nouvellement admis dans un département spécifique, adoptant une esthétique visuelle propre et amicale avec une musique de fond calme. La vidéo fournira des informations cruciales sur l'inscription aux cours, le conseil académique et les ressources départementales, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour offrir des conseils clairs et rassurants sans présentateur humain, garantissant accessibilité et professionnalisme.
Créez une publicité vidéo éducative inspirante de 30 secondes pour les étudiants potentiels explorant diverses options de programmes. Cette vidéo doit présenter un style visuel cinématographique avec une musique orchestrale inspirante et des coupes dynamiques rapides montrant des étudiants engagés dans diverses activités académiques et parascolaires, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un récit professionnel et visuellement riche mettant en valeur l'environnement d'apprentissage dynamique de l'université.
Concevez une vidéo explicative engageante de 50 secondes pour les étudiants internationaux et ceux ayant des déficiences auditives, détaillant les initiatives de diversité sur le campus et les services de soutien. Le style visuel doit être clair et multiculturel, avec une musique d'ambiance douce et des graphismes à l'écran bien visibles, tout en incorporant de manière critique la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour s'assurer que toutes les informations clés sur l'adaptation culturelle et les ressources accessibles sont universellement comprises et facilement suivies, promouvant l'inclusivité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le contenu d'orientation et la portée des étudiants.
Produisez rapidement une gamme plus large de modules d'orientation et de vidéos informatives pour atteindre efficacement tous les nouveaux étudiants à l'échelle mondiale.
Améliorer l'engagement des étudiants lors de l'intégration.
Améliorez l'engagement et la rétention des nouveaux étudiants en offrant des expériences d'orientation dynamiques et interactives alimentées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il les éducateurs à créer des vidéos éducatives engageantes pour l'intégration des étudiants ?
HeyGen permet aux éducateurs de produire facilement des vidéos éducatives dynamiques et engageantes pour l'orientation universitaire. Utilisez des avatars AI réalistes et des modèles de vidéos personnalisables pour créer des vidéos d'intégration des étudiants captivantes qui résonnent avec votre public.
Puis-je marquer mes vidéos d'orientation des étudiants avec l'identité de mon institution en utilisant HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer sans effort le logo et les couleurs officielles de votre université dans vos vidéos d'orientation des étudiants. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle, renforçant l'identité de votre institution à travers tout votre contenu.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour simplifier la production de vidéos d'orientation universitaire ?
HeyGen propose une suite puissante d'outils créatifs conçus pour simplifier votre production de contenu, y compris une vaste bibliothèque de modèles vidéo et une bibliothèque multimédia étendue. Profitez des avatars AI et de notre assistance à l'écriture de scripts pour générer rapidement des vidéos d'orientation universitaire de haute qualité et engageantes.
HeyGen génère-t-il automatiquement des sous-titres et des captions pour le contenu éducatif ?
Oui, HeyGen améliore considérablement l'accessibilité de vos vidéos éducatives en générant automatiquement des sous-titres et des captions précis. Cela, combiné à des voix off AI de haute qualité, garantit que votre contenu d'orientation des étudiants est inclusif et facilement compris par tous les apprenants.