Générateur de Vidéos de Cours Universitaires : Créez des Leçons Engagantes

Transformez facilement des scripts en leçons vidéo captivantes avec des avatars AI réalistes.

Pour les enseignants universitaires et les concepteurs de cours, imaginez une vidéo professionnelle et engageante de 45 secondes. Cette présentation visuelle moderne, avec une voix off claire et articulée, pourrait démontrer comment les "avatars AI" de HeyGen révolutionnent les "cours en ligne" en donnant vie à un programme statique, rendant le matériel plus accessible et dynamique pour les étudiants.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une équipe de formation et développement dans un cadre d'entreprise ou universitaire bénéficierait d'une vidéo dynamique et informative de 60 secondes. Avec un ton audio encourageant et optimiste, cette vidéo illustrerait l'efficacité de la production de "vidéos de formation" de haute qualité et de "cours interactifs", en soulignant spécifiquement comment le "texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen transforme le contenu écrit en expériences d'apprentissage visuelles captivantes.
Exemple de Prompt 2
Les propriétaires de petites entreprises et les instructeurs indépendants désireux de monétiser leur expertise via une "plateforme de création de cours" ont besoin d'une vidéo de 30 secondes lumineuse, énergique et conviviale. Un narrateur enthousiaste les guiderait à travers la facilité de "création vidéo" en utilisant les divers "modèles et scènes" de HeyGen, permettant une production rapide de contenu promotionnel captivant.
Exemple de Prompt 3
Les institutions académiques et les membres du corps professoral explorant les avantages d'un "générateur de vidéos de cours universitaires" trouveraient une vidéo de 50 secondes à la fois savante et accessible inestimable. Cette présentation, complétée par une voix professionnelle et autoritaire générée grâce à la "génération de voix off" avancée de HeyGen, pourrait démontrer puissamment comment un "générateur de vidéos AI" améliore l'impact du contenu éducatif dans la pédagogie moderne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Cours Universitaires

Transformez votre contenu éducatif en vidéos de cours universitaires professionnelles et engageantes avec notre générateur alimenté par AI, conçu pour une création fluide et une distribution étendue.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Cours
Saisissez votre matériel éducatif ou votre script existant. Notre générateur de vidéos AI convertira instantanément votre texte en une vidéo structurée professionnellement, formant la base de votre cours universitaire.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Présentateurs AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à l'image de marque de votre institution, assurant une présentation engageante et cohérente pour vos cours en ligne.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Interactifs
Améliorez l'engagement des apprenants en incorporant des quiz, des sondages et des éléments cliquables à l'aide de notre éditeur intuitif de glisser-déposer. Cela transforme le visionnage passif en une expérience de cours interactive.
4
Step 4
Exportez et Intégrez Votre Cours
Générez votre vidéo de cours universitaire complète. Exportez facilement votre contenu dans des formats compatibles avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), y compris les packages SCORM, pour une distribution fluide et un suivi du progrès des apprenants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier Visuellement des Sujets Complexes

.

Transformez le matériel académique complexe en explications vidéo claires et captivantes qui améliorent la compréhension pour tous les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI pour le contenu éducatif ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de cours universitaires engageantes et de matériel de formation en utilisant une AI avancée. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, ce qui en fait un créateur de cours AI intuitif.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme idéale de création de cours pour les équipes de formation et développement ?

HeyGen permet aux équipes de formation et développement de produire rapidement des vidéos de formation pour employés et des cours en ligne de haute qualité. Son éditeur intuitif de glisser-déposer, associé à des modèles et des médias de stock étendus, simplifie la création de vidéos à partir de texte, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

HeyGen peut-il personnaliser des vidéos de formation pour des publics et des langues divers ?

Absolument. HeyGen prend en charge des contrôles de marque étendus pour s'aligner sur l'identité de votre organisation. De plus, avec des capacités pour les sous-titres, les légendes et le support de plus de 140 langues, HeyGen permet une localisation efficace pour la formation des employés à l'échelle mondiale.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement dans les cours en ligne et la formation des employés ?

HeyGen aide à transformer le contenu statique en vidéos de formation dynamiques, parfaites pour stimuler l'engagement dans les cours en ligne et la formation des employés. Utilisez des avatars AI, un branding personnalisé et des voix off professionnelles pour créer des expériences d'apprentissage captivantes de manière efficace.

