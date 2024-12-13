Libérez le potentiel avec notre créateur de vidéos de formation universel

Convertissez facilement vos scripts en vidéos e-learning soignées, en exploitant le texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide.

Imaginez une vidéo de formation professionnelle de 90 secondes, conçue pour les formateurs d'entreprise et les professionnels de la formation et du développement, avec des visuels épurés et une voix off autoritaire. Cette vidéo démontrerait comment les avatars AI de HeyGen simplifient la création de vidéos de formation de haute qualité, rendant le créateur de vidéos de formation universel vraiment indispensable.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique moderne et démonstrative de 2 minutes, idéale pour les développeurs de logiciels et les instructeurs techniques, utilisant des transitions fluides et un ton informatif précis. Cette vidéo devrait mettre en avant comment HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos didactiques complètes directement à partir d'un script, en exploitant sa capacité de texte-à-vidéo alimentée par l'AI.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo e-learning amicale et inclusive d'une minute pour les créateurs de contenu éducatif et les défenseurs de l'accessibilité, avec des visuels clairs qui mettent en évidence le texte clé et une voix calme et encourageante. Ce segment illustrerait la simplicité d'ajouter des sous-titres automatiques pour garantir que toutes les vidéos e-learning soient accessibles, en mettant l'accent sur les concepts de micro-apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation animée dynamique de 45 secondes, parfaite pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing sans expertise en design, utilisant des visuels colorés et une voix off optimiste et confiante. Montrez comment la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen accélère la production de vidéos de formation animées engageantes, établissant ainsi HeyGen comme un créateur de vidéos de formation polyvalent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de formation universel

Produisez facilement des vidéos de formation professionnelles avec des outils alimentés par l'AI, du script à des visuels époustouflants, garantissant des expériences d'apprentissage engageantes et efficaces.

1
Step 1
Créez la base de votre projet
Commencez par sélectionner parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo ou transformez votre script existant en une ébauche vidéo initiale avec des capacités avancées de texte-à-vidéo, posant les bases de votre contenu de formation.
2
Step 2
Ajoutez des avatars AI engageants
Donnez vie à votre contenu en choisissant parmi divers avatars AI capables de transmettre votre message avec des expressions réalistes et une synchronisation labiale. Associez-les à une génération précise de voix off pour renforcer l'engagement.
3
Step 3
Appliquez une finition professionnelle
Affinez votre vidéo de formation en utilisant des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs. Améliorez l'accessibilité et la compréhension avec des sous-titres automatiques générés pour tout le contenu parlé.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo de formation de haute qualité, prête pour n'importe quelle plateforme. Exportez dans divers formats d'aspect et résolutions, rendant vos vidéos didactiques percutantes et facilement partageables pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'éducation en santé

Simplifiez efficacement les informations médicales complexes, rendant la formation en santé plus accessible et percutante pour les professionnels et les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en utilisant l'AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer automatiquement votre contenu écrit en vidéos de formation engageantes. Cette approche innovante rend la création de vidéos didactiques de haute qualité incroyablement efficace, même sans tournage, fonctionnant comme un puissant créateur de vidéos de formation universel.

HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres et des voix off pour le contenu de formation ?

Oui, HeyGen propose des sous-titres automatiques et une génération sophistiquée de voix off, simplifiant le processus de post-production de vos vidéos de formation. Cela garantit l'accessibilité et un attrait large pour vos vidéos e-learning et modules de micro-apprentissage, en faisant un créateur de vidéos de formation complet.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour assurer la cohérence de la marque dans les vidéos de formation ?

HeyGen propose une variété de modèles vidéo professionnels et de contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation animées et vidéos didactiques conservent une apparence cohérente et professionnelle, renforçant votre identité de marque.

Quelles capacités techniques font de HeyGen un créateur de vidéos de formation efficace ?

Les capacités techniques de HeyGen incluent le texte-à-vidéo alimenté par l'AI à partir de script, des avatars AI, et une génération avancée de voix off, en faisant un créateur de vidéos de formation robuste. Il propose également des sous-titres automatiques et des fonctionnalités d'enregistrement d'écran, simplifiant la production de vidéos e-learning et vidéos didactiques complètes.

