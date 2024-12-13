Générateur Universel de Vidéos de Formation : Créez des Cours Engagés

Permettez aux équipes de formation et développement de créer instantanément des vidéos de formation engageantes pour les employés avec des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes démontrant comment les propriétaires de petites entreprises peuvent produire facilement un contenu captivant. Mettez en avant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour transformer des idées simples en "vidéos marketing" professionnelles, en utilisant les "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour un style visuel moderne et épuré avec une voix off AI entraînante et amicale pour captiver les spectateurs.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les startups technologiques introduisant une nouvelle fonctionnalité produit, imaginez une vidéo explicative de 60 secondes qui soit claire et informative. Cette "vidéo explicative" devrait inclure des graphiques animés dynamiques accompagnés d'un "avatar AI" sophistiqué délivrant une voix AI claire et concise, démontrant comment les capacités de "texte-à-vidéo à partir de script" simplifient les explications complexes pour les chefs de produit.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de formation professionnelle de 30 secondes pour les équipes de formation et développement en entreprise, fonctionnant comme une démonstration concise d'un "générateur universel de vidéos de formation". Le style visuel doit être clair et encourageant, avec des "sous-titres/captions" faciles à lire et une voix AI chaleureuse et claire produite via la "Génération de voix off". Cela permet une introduction rapide des nouvelles politiques de l'entreprise, soulignant le rôle de HeyGen en tant que "générateur de vidéos de formation" efficace.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle énergique de 15 secondes ciblant les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, présentant une nouvelle série numérique. Le style visuel doit être tendance et rapide, incorporant des visuels vibrants de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" avec un fond musical dynamique et moderne et une voix AI rapide. Mettez en avant comment le "générateur de vidéos AI" de HeyGen permet une création rapide et un "redimensionnement & exportation des formats" pour diverses plateformes, en utilisant des "modèles personnalisables" pour obtenir un look soigné et percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur Universel de Vidéos de Formation

Transformez sans effort votre contenu de formation en vidéos engageantes et de haute qualité en utilisant des outils alimentés par l'AI et des options personnalisables, simplifiant votre apprentissage et développement.

1
Step 1
Collez Votre Script de Formation
Commencez par coller votre script ou plan de formation dans la plateforme. Notre AI convertira automatiquement votre texte en une vidéo dynamique grâce aux capacités de texte-à-vidéo, formant le cœur de votre contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Ces présentateurs numériques donnent vie à votre script, assurant une livraison engageante et cohérente pour votre audience.
3
Step 3
Personnalisez avec Voix et Style
Générez des voix off AI au son naturel pour votre avatar choisi, ou téléchargez votre propre audio. Améliorez votre message en personnalisant les éléments de scène et en appliquant l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Complétée
Une fois votre vidéo de formation perfectionnée, exportez-la facilement pour diverses plateformes. Nos outils permettent également le redimensionnement des formats et l'ajout de sous-titres pour une portée et une accessibilité maximales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier la Formation Complexe

.

Transformez des concepts complexes en contenu vidéo clair et digeste, rendant les sujets complexes accessibles et faciles à comprendre pour tout besoin de formation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing avec l'AI ?

HeyGen vous permet de créer des "vidéos marketing" captivantes de manière efficace grâce à son "générateur de vidéos AI" avancé. Vous pouvez transformer des scripts directement en contenu vidéo engageant avec des "avatars AI" réalistes et utiliser des "modèles personnalisables" pour produire rapidement des "vidéos explicatives" professionnelles.

Quels types de vidéos de formation HeyGen peut-il m'aider à créer ?

HeyGen sert de "générateur universel de vidéos de formation", idéal pour la "formation en entreprise", la "formation des employés" et la "formation des clients". Ses capacités robustes de "texte-à-vidéo" et ses "avatars AI" en font un outil parfait pour les "équipes de formation et développement" souhaitant développer du contenu pédagogique de haute qualité à grande échelle.

HeyGen propose-t-il des avatars AI réalistes et des voix off pour la production vidéo ?

Oui, HeyGen fournit des "avatars AI" hautement réalistes qui donnent vie à vos scripts "texte-à-vidéo". En complément, nos "Voix off AI" avancées garantissent que votre message est délivré avec un discours naturel et engageant, rendant votre production vidéo fluide.

Puis-je personnaliser l'image de marque et l'apparence des vidéos générées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des "contrôles de marque" étendus, vous permettant d'incorporer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos actifs. Vous pouvez également utiliser des "modèles personnalisables" et exploiter la bibliothèque de médias pour vous assurer que chaque sortie du "générateur de vidéos AI" s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

