Créateur de Vidéos Explicatives Universel AI : Créez des Vidéos Engagantes

Transformez vos idées en vidéos explicatives captivantes sans effort avec notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation complète de 2 minutes visant à intégrer de nouveaux utilisateurs, illustrant le processus sans effort de création de vidéos explicatives captivantes à l'aide de notre éditeur glisser-déposer. La présentation visuelle doit être un tutoriel amical, étape par étape, garantissant la clarté, complétée par une voix AI encourageante et utile expliquant l'utilisation de divers Modèles et scènes pour lancer leurs projets créatifs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de produit engageante de 60 secondes spécifiquement pour les entreprises internationales, démontrant la puissance du support multilingue de notre plateforme. Visuellement, présentez des graphiques dynamiques à thème mondial avec du texte à l'écran passant d'une langue à l'autre, soutenu par une génération de voix off fluide et professionnelle dans diverses voix AI pour mettre en valeur les capacités linguistiques diverses.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 45 secondes pour les professionnels du marketing, démontrant comment créer rapidement des vidéos explicatives de marketing sur les réseaux sociaux qui captent l'attention. La vidéo doit avoir un style visuel rapide et vibrant avec des graphiques engageants optimisés pour diverses plateformes, et une voix AI dynamique et énergique, soulignant la facilité d'utilisation du redimensionnement et des exportations au format d'Aspect pour une distribution multi-plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives Universel

Créez sans effort des vidéos explicatives captivantes qui communiquent efficacement votre message, sans avoir besoin d'expérience préalable en montage.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo Explicative
Commencez votre projet en choisissant parmi une large gamme de modèles de vidéos explicatives professionnels, conçus pour offrir un point de départ rapide et engageant pour tout sujet.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Médias
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Personnalisez facilement les scènes avec des médias de notre bibliothèque ou téléchargez les vôtres.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Donnez vie à votre script avec des voix off réalistes générées par AI. Sélectionnez parmi diverses voix et langues pour correspondre au ton de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative Universelle
Revoyez votre création, effectuez les ajustements finaux, puis exportez votre vidéo explicative de haute qualité au format MP4, prête pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement en Formation

Améliorez l'apprentissage et la rétention avec des vidéos explicatives AI dynamiques pour les programmes de formation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives de produits ?

HeyGen utilise un Générateur d'Avatar AI avancé et des capacités de Texte-en-vidéo à partir d'un script pour simplifier la production de vidéos explicatives de produits de haute qualité, se positionnant comme un Créateur de Vidéos Explicatives Universel AI efficace.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo avancé ?

HeyGen propose des fonctionnalités de montage vidéo robustes, y compris un générateur de voix AI sophistiqué et un support multilingue complet, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives diversifiées et engageantes avec précision et facilité.

HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives animées ?

Absolument. HeyGen dispose d'un éditeur intuitif glisser-déposer et d'une large gamme de modèles de vidéos explicatives, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos explicatives animées sans expérience préalable étendue.

Quelles options d'exportation et de branding sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen permet aux utilisateurs d'exporter facilement au format MP4 et offre des contrôles de branding étendus, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation ou de marketing sur les réseaux sociaux reflètent constamment l'identité de votre marque.

