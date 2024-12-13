Générateur Universel de Vidéos Explicatives : Créez des Vidéos Époustouflantes avec l'AI

Transformez vos scripts en vidéos explicatives captivantes sans effort grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo alimentée par l'AI, générant des publicités explicatives à fort taux de conversion.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative de produit élégante de 60 secondes destinée aux chefs de produit et aux startups lançant de nouvelles fonctionnalités. Utilisez un style visuel propre et professionnel, mettant efficacement en valeur l'interface utilisateur du produit, complété par une narration professionnelle d'un avatar AI clair. Mettez en avant la puissance des modèles personnalisables et des scènes variées disponibles, faisant de HeyGen un créateur de vidéos explicatives AI idéal.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative éducative engageante de 30 secondes pour les éducateurs et créateurs de contenu expliquant un nouveau concept. Employez un style visuel infographique avec des graphiques animés vibrants et une voix off énergique et jeune. Soulignez la facilité d'ajouter des sous-titres automatiques et de tirer parti de la vaste bibliothèque de médias/stock pour enrichir le contenu.
Exemple de Prompt 3
Développez une publicité explicative dynamique de 90 secondes à fort taux de conversion pour les agences de marketing cherchant des ressources de campagne percutantes. Cette vidéo nécessite un style rapide et visuellement riche, animé par une voix off confiante et persuasive. Illustrez la facilité avec laquelle le redimensionnement et l'exportation des formats d'image s'adaptent à diverses plateformes, soulignant la capacité de HeyGen en tant que générateur universel de vidéos explicatives pour divers formats publicitaires.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur Universel de Vidéos Explicatives

Créez sans effort des vidéos explicatives engageantes pour tout produit ou service avec des outils alimentés par l'AI, des modèles personnalisables, et une production fluide.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Explicative
Commencez par saisir votre script ou vos idées, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour générer rapidement un contenu vidéo initial.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de modèles et de scènes personnalisables pour établir l'esthétique et la structure parfaites pour votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI
Incorporez des avatars AI engageants pour délivrer votre message, ajoutant une touche humaine et renforçant la connexion avec le spectateur.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Complétez votre création et exportez facilement en MP4, garantissant que votre vidéo explicative universelle de haute qualité est prête pour la distribution sur tous vos canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation avec des Vidéos Explicatives AI

Améliorez l'intégration des employés et le développement des compétences grâce à des vidéos explicatives engageantes alimentées par l'AI qui renforcent l'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives de produit engageantes ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos explicatives AI qui vous permet de produire rapidement des vidéos explicatives de produit à fort taux de conversion. Vous pouvez exploiter des modèles personnalisables, des avatars AI réalistes, et générer des voix off AI sans effort pour transformer votre script en une vidéo convaincante.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur universel de vidéos explicatives efficace ?

HeyGen offre un éditeur intuitif de glisser-déposer et une fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, en faisant un générateur universel de vidéos explicatives efficace. Il propose une génération de vidéo de bout en bout avec des sous-titres automatiques et des options d'exportation polyvalentes, simplifiant l'ensemble de votre flux de création vidéo.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos explicatives avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour vos vidéos explicatives, y compris une large gamme de modèles personnalisables, divers avatars AI, et des contrôles de marque robustes. Vous pouvez également utiliser la Création Vidéo Native par Prompt pour obtenir un style visuel unique adapté à votre marque.

Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos explicatives sont accessibles et faciles à partager ?

HeyGen rend vos vidéos explicatives hautement accessibles et partageables en vous permettant d'exporter en MP4 dans divers formats d'image adaptés à n'importe quelle plateforme. De plus, il fournit des sous-titres automatiques, améliorant la portée et la compréhension pour un public plus large.

