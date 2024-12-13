Déverrouillez l'apprentissage avec un Générateur de Formation à Accès Universel

Créez facilement des vidéos de formation des employés diversifiées avec des avatars AI, garantissant un accès universel et un apprentissage engageant pour tous.

512/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les responsables RH, démontrant comment produire rapidement des "vidéos de formation des employés" engageantes en utilisant des "avatars AI" pour améliorer la rétention des apprenants et transmettre des informations complexes de manière claire. Employez un style visuel vibrant et professionnel avec divers "avatars AI" de HeyGen représentant différents rôles, accompagné d'une musique de fond entraînante et encourageante. Soulignez la facilité de déploiement d'un "Générateur de Vidéos de Formation Universel."
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux responsables de l'accessibilité et aux organisations mondiales, illustrant le rôle crucial des "fonctionnalités multilingues et d'accessibilité" pour atteindre un véritable "accès universel". Présentez une esthétique visuelle propre et accessible avec des exemples de "sous-titres/captions" dans diverses langues et un texte clair à l'écran, soutenu par une voix professionnelle et rassurante. Cette vidéo doit souligner comment HeyGen fournit des "sous-titres/captions" complets pour une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo "tutoriel rapide" de 45 secondes pour les experts en la matière (SME) leur montrant comment convertir leur expertise en contenu éducatif percutant en utilisant un "générateur de vidéos AI". Utilisez une approche visuelle directe et étape par étape avec les "modèles et scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo d'aspect professionnel, accompagnée d'une voix off concise et amicale générée via la "génération de voix off". Ce prompt vise à mettre en avant la création de contenu efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Formation à Accès Universel

Créez facilement des vidéos de formation des employés inclusives et engageantes avec des outils alimentés par l'AI, garantissant un accès universel pour tous les apprenants.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Commencez par saisir votre contenu de formation. Notre plateforme utilise la technologie de Texte-en-Vidéo pour transformer votre script en une vidéo dynamique, formant le cœur de votre formation universelle.
2
Step 2
Choisissez des Éléments Accessibles
Améliorez la portée de votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos présentateurs, rendant votre contenu attrayant et engageant pour tous les apprenants.
3
Step 3
Appliquez des Visuels et des Sous-titres
Assurez la clarté et l'inclusivité en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions précis à votre vidéo, la rendant accessible à ceux ayant des déficiences auditives ou préférant lire en même temps.
4
Step 4
Exportez et Intégrez le Contenu
Finalisez votre vidéo de formation accessible et exportez-la facilement avec un redimensionnement et des exports optimisés pour divers formats, garantissant un partage fluide et une large diffusion.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivationnelles

.

Générez des vidéos motivationnelles convaincantes qui élèvent et engagent des audiences diversifiées au sein de vos programmes de formation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour la formation ?

HeyGen utilise un générateur de vidéos AI avancé et la technologie de Texte-en-Vidéo pour transformer des scripts en contenu vidéo engageant. Cela simplifie le processus de création de vidéos de formation des employés, rendant les informations techniques complexes facilement compréhensibles.

Quelles fonctionnalités d'accessibilité HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à accès universel ?

HeyGen soutient l'accès universel grâce à des fonctionnalités telles que les sous-titres/captions automatiques, la génération de voix AI / Texte-en-Parole, et les fonctionnalités de traduction linguistique. Ces outils aident à garantir que les supports de formation en ligne sont inclusifs et accessibles à des apprenants divers.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants ou personnaliser le branding des vidéos ?

HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de branding, permettant aux utilisateurs de maintenir une apparence cohérente. L'accent de HeyGen est mis sur la génération de sorties AI de haute qualité qui peuvent être facilement intégrées dans diverses plateformes de formation en ligne, soutenant une intégration efficace avec les LMS.

Comment les avatars AI et le générateur de scripts de HeyGen améliorent-ils l'efficacité de la production vidéo ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle sans besoin de tournage traditionnel. Associé à son générateur de scripts, cela accélère considérablement la production de vidéos explicatives et de contenu vidéo tutoriel, en faisant un puissant Générateur de Vidéos de Formation Universel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo