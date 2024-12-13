Déverrouillez l'apprentissage avec un Générateur de Formation à Accès Universel
Créez facilement des vidéos de formation des employés diversifiées avec des avatars AI, garantissant un accès universel et un apprentissage engageant pour tous.
Réalisez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les responsables RH, démontrant comment produire rapidement des "vidéos de formation des employés" engageantes en utilisant des "avatars AI" pour améliorer la rétention des apprenants et transmettre des informations complexes de manière claire. Employez un style visuel vibrant et professionnel avec divers "avatars AI" de HeyGen représentant différents rôles, accompagné d'une musique de fond entraînante et encourageante. Soulignez la facilité de déploiement d'un "Générateur de Vidéos de Formation Universel."
Développez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux responsables de l'accessibilité et aux organisations mondiales, illustrant le rôle crucial des "fonctionnalités multilingues et d'accessibilité" pour atteindre un véritable "accès universel". Présentez une esthétique visuelle propre et accessible avec des exemples de "sous-titres/captions" dans diverses langues et un texte clair à l'écran, soutenu par une voix professionnelle et rassurante. Cette vidéo doit souligner comment HeyGen fournit des "sous-titres/captions" complets pour une portée plus large.
Créez une vidéo "tutoriel rapide" de 45 secondes pour les experts en la matière (SME) leur montrant comment convertir leur expertise en contenu éducatif percutant en utilisant un "générateur de vidéos AI". Utilisez une approche visuelle directe et étape par étape avec les "modèles et scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo d'aspect professionnel, accompagnée d'une voix off concise et amicale générée via la "génération de voix off". Ce prompt vise à mettre en avant la création de contenu efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Produisez facilement des cours diversifiés pour étendre votre portée mondiale et améliorer l'accès universel à l'apprentissage.
Boostez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Élevez l'impact des vidéos de formation des employés en utilisant l'AI pour améliorer l'engagement et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour la formation ?
HeyGen utilise un générateur de vidéos AI avancé et la technologie de Texte-en-Vidéo pour transformer des scripts en contenu vidéo engageant. Cela simplifie le processus de création de vidéos de formation des employés, rendant les informations techniques complexes facilement compréhensibles.
Quelles fonctionnalités d'accessibilité HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à accès universel ?
HeyGen soutient l'accès universel grâce à des fonctionnalités telles que les sous-titres/captions automatiques, la génération de voix AI / Texte-en-Parole, et les fonctionnalités de traduction linguistique. Ces outils aident à garantir que les supports de formation en ligne sont inclusifs et accessibles à des apprenants divers.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants ou personnaliser le branding des vidéos ?
HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de branding, permettant aux utilisateurs de maintenir une apparence cohérente. L'accent de HeyGen est mis sur la génération de sorties AI de haute qualité qui peuvent être facilement intégrées dans diverses plateformes de formation en ligne, soutenant une intégration efficace avec les LMS.
Comment les avatars AI et le générateur de scripts de HeyGen améliorent-ils l'efficacité de la production vidéo ?
Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle sans besoin de tournage traditionnel. Associé à son générateur de scripts, cela accélère considérablement la production de vidéos explicatives et de contenu vidéo tutoriel, en faisant un puissant Générateur de Vidéos de Formation Universel.