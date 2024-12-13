Découvrez à quel point il est facile de créer votre première vidéo de déballage avec HeyGen. Ce tutoriel d'une minute s'adresse aux créateurs de contenu en herbe et aux propriétaires de petites entreprises, en montrant comment configurer rapidement une séquence de déballage professionnelle en utilisant les Modèles et scènes intégrés de HeyGen, sans avoir besoin de logiciels de montage vidéo complexes. Le style visuel sera épuré et instructif, accompagné d'une voix off professionnelle générée par l'IA.

