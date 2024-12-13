Créez un spot dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, démontrant comment ils peuvent devenir des créateurs prolifiques de vidéos UGC. Le style visuel doit être rapide avec des couleurs vives et des coupes rapides, présentant différents scénarios où des avatars AI introduisent des produits ou services. L'audio doit être entraînant et moderne, avec une voix off claire et enthousiaste expliquant la facilité d'utilisation des avatars AI de HeyGen pour générer du contenu engageant pour TikTok, Reels et YouTube sans avoir besoin d'être devant la caméra.

