Créateur de Vidéos UGC : Créez du Contenu Viral avec l'AI
Générez facilement des vidéos UGC virales et des publicités vidéo performantes. Notre créateur de vidéos AI utilise des avatars AI réalistes pour créer des vidéos de style témoignage convaincantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo publicitaire de 45 secondes au style témoignage, conçue pour les professionnels du marketing et les marques de commerce électronique cherchant à instaurer la confiance. Visuellement, visez une esthétique propre et authentique, mettant en avant l'utilisation réelle des produits ou des clients satisfaits, rehaussée par des superpositions d'aspect professionnel. L'audio doit comporter une voix off chaleureuse et crédible générée directement à partir d'un script écrit, démontrant l'expérience fluide de création de publicités vidéo de haute qualité en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, même pour des récits complexes.
Produisez une vidéo didactique de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les marques s'étendant à l'international, illustrant la puissance d'un générateur de vidéos UGC AI. La narration visuelle doit être dynamique, avec des avatars AI divers parlant dans différentes langues, avec du texte à l'écran renforçant l'aspect multilingue. L'audio sera une démonstration claire et engageante de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, passant sans effort d'une langue à l'autre pour souligner la portée mondiale et l'accessibilité, inspirant les créateurs à atteindre de nouveaux publics sans effort.
Concevez une vidéo de présentation de produit concise de 30 secondes ciblant les entreprises de commerce électronique et les spécialistes du marketing numérique ayant besoin de publicités rapides et percutantes. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des prises de vue de produits vibrantes et des plans de coupe dynamiques, mettant l'accent sur la rapidité et l'efficacité. L'audio doit comporter une voix off énergique et confiante combinée à une piste de fond moderne et rythmée, soulignant la rapidité avec laquelle des publicités vidéo professionnelles peuvent être assemblées en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, optimisant les dépenses publicitaires et la présence sur le marché.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes avec l'AI pour booster vos campagnes marketing et atteindre un engagement plus élevé.
Générez du Contenu Social Engagé.
Créez facilement des vidéos courtes captivantes et des clips optimisés pour des plateformes comme TikTok, Reels et YouTube pour développer votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos UGC engageantes ?
HeyGen permet aux créateurs de produire efficacement des vidéos UGC (Contenu Généré par les Utilisateurs) de haute qualité et de style témoignage authentique. Avec des avatars AI et un montage vidéo AI avancé, vous pouvez générer des UGC viraux qui résonnent avec votre audience sur des plateformes comme TikTok, Reels et YouTube.
Quelles capacités offrent les avatars AI de HeyGen pour les publicités vidéo ?
Les avatars AI avancés de HeyGen donnent vie à vos publicités vidéo, offrant des expressions et des gestes réalistes avec un contrôle des émotions. Vous pouvez générer du contenu dans plus de 50 langues, garantissant que votre message atteint efficacement un public mondial et améliore votre vision créative.
Est-il possible de générer des vidéos AI à partir de prompts textuels avec HeyGen ?
Oui, HeyGen simplifie la transformation des prompts textuels en vidéos AI professionnelles grâce à son puissant générateur de vidéos AI. Notre plateforme vous permet de créer du contenu visuel convaincant en saisissant simplement votre script, économisant ainsi un temps et des ressources considérables en production.
HeyGen peut-il produire des vidéos adaptées à diverses plateformes de réseaux sociaux ?
Absolument. HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos polyvalentes de style créateur optimisées pour les principales plateformes de réseaux sociaux, y compris TikTok, Instagram Reels et YouTube. Adaptez facilement votre contenu avec divers ratios d'aspect pour un impact et une portée maximaux.